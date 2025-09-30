Lola Young se desmaya en pleno concierto y cancela toda su agenda musical

La cantante británica Lola Young, una de las grandes revelaciones de la música en 2025, sufrió un desmayo durante un concierto en Nueva York. Tras el incidente, la joven artista anunció la cancelación de todos sus compromisos para centrarse en su salud mental.

El pasado fin de semana, Lola Young sorprendió a sus seguidores al colapsar en pleno show en el Forest Hills Stadium, durante el festival All Things Go en Nueva York. La joven artista ya había cancelado una presentación un día antes, lo que hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud.

El desmayo obligó a la joven cantante a suspender el concierto del día siguiente, dejando claro que no se trataba de un contratiempo pasajero.

Una pausa indefinida en su carrera

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la intérprete de MESSY confirmó la cancelación de toda su agenda hasta nuevo aviso. “Me voy por un tiempo. Me duele decir que necesito cancelar todo en un futuro cercano. Gracias por todo amor y apoyo. Espero que me den una segunda oportunidad cuando tenga tiempo para trabajar en mí misma y ser más fuerte. Los amo a todos”, expresó la británica.

Con estas palabras, Lola evidenció que el principal motivo de su retiro temporal es priorizar su salud mental y bienestar personal.

Reembolsos para los fanáticos

La decisión afecta especialmente a su gira por Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que incluía presentaciones en octubre, noviembre y diciembre. Para quienes adquirieron entradas, la cantante confirmó que podrán acceder a un reembolso completo:

“Siento mucho haber molestado a cualquiera que haya comprado una entrada para verme, me duele más de lo que crees. Obviamente, tendrá derecho a un reembolso completo“, aseguró. El equipo de la artista comunicará en las próximas horas los pasos a seguir para reclamar el dinero.

Mensajes de apoyo a Lola Young

Pese a la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y ánimo hacia la joven estrella. Lola Young se ha consolidado en la industria con su tercer álbum I’m Only F**king Myself, y con el éxito de su sencillo MESSY, que la colocó en playlists internacionales.

Aunque la causa exacta del desmayo aún no ha sido confirmada, lo más importante para sus seguidores y para la industria es que la estrella joven logre recuperarse.