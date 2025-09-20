La española Alba Saura se coronó como la nueva Reina Mundial del Banano, en Machala

La noche de ayer, viernes 19 de septiembre de 2025, se celebró la gala de elección de la Reina Mundial del Banano 2025, en el parque Zoila Ugarte de Landívar, en la ciudad de Machala.

En el certamen de belleza participaron 21 candidatas de provenientes de países productores, exportadores y consumidores de banano. Ecuador estuvo representado por Mía Ortega.

España se llevó la corona de Reina Mundial del Banano

La española Alba Saura, representante de la Cámara Internacional de Comercio y Turismo Ecuatoriana Catalana, se convirtió en la nueva Reina Mundial del Banano. Mientras que la representante de Canadá, Elena Collins, obtuvo el título de virreina y primera finalista. La ecuatoriana Mía Ortega fue la segunda finalista.

La nueva soberana sucede a la ecuatoriana Paola Vergara, ganadora de la última edición realizada en 2022. Con esta victoria, Alba Saura no solo lleva la corona, sino también el compromiso de representar a la industria bananera a nivel mundial.

Una gala llena de belleza y música

La conducción de la gala estuvo a cargo de Yuli Delgado y Carlos Luis Andrade. El espectáculo contó con las presentaciones artísticas de Tercer Mundo, Martín Guerrero, La Banda del Pato, Karla Calderón y Jonathan Gómez.

Durante el evento, las candidatas desfilaron en traje típico, baño y de gala. El jurado eligió a diez semifinalistas y luego a seis finalistas, quienes compartieron un mensaje sobre su experiencia en el certamen.

Los trajes de baño fueron diseñados por Gabriela Galarza, los accesorios son de Marisol Montero y el calzado de Faerma.

El jurado calificador estuvo integrado por Claudia Schiess, Miss Ecuador 2011; Martín Guerrero, artista y cantante; Katty López, finalista de Universal Woman; Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025; Vito Muñoz, empresario y periodista deportivo; y Verónica Rivas, Miss Ecuador 1980.

Las bandas especiales entregadas fueron: Miss Amistad para El Salvador y Miss Fotogenia para Canadá.

Traje típico en la Reina Mundial del Banano

El pasado 13 de septiembre se eligió al Mejor Traje Típico del certamen Reina Mundial del Banano, en el cantón Zaruma, provincia de El Oro.

Un traje inspirado en los siete pueblos indígenas de Panamá, diseñado por Ramiro González, fue el ganador de la noche. Esta creación recibió el primer lugar, junto a un premio económico de mil dólares y una placa de reconocimiento.

El segundo puesto correspondió a Ecuador con la Capital bananera del mundo, del manabita Wenceslao Muñoz, mientras que Colombia obtuvo el tercer lugar con Alma de mi tierra, de Diana Rolando. En ambos casos, los diseñadores fueron reconocidos con una placa.