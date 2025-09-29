COMUNIDAD POR USD 1
La ecuatoriana Hayda Veloz y el puertorriqueño Carlos Ponce unen su talento en Minivela TV para conquistar al público latino en EE. UU.

Conoce Minivela, la nueva plataforma de entretenimiento digital que ofrece minidramas y comedias para la audiencia latina.
La ecuatoriana Hayda Veloz y el puertorriqueño Carlos Ponce unen su talento en Minivela TV para conquistar al público latino en EE. UU.
Hayda, además de actuar en las novelas de la plataforma, es productora ejecutiva y directora de la misma.
Hayda, además de actuar en las novelas de la plataforma, es productora ejecutiva y directora de la misma.
Hayda, además de actuar en las novelas de la plataforma, es productora ejecutiva y directora de la misma.

El actor puertorriqueño Carlos Ponce y la actriz e influencer ecuatoriana Hayda Veloz, conocida como Haydita, unieron fuerzas con Brilla Media y Chicano Hollywood. Juntos presentan Minivela TV. Es una plataforma de entretenimiento digital que ofrece minidramas, telenovelas cortas, comedias románticas y contenidos pensados especialmente para la audiencia latina en Estados Unidos.

Entretenimiento bilingüe y adaptado a redes sociales

Minivela TV, lanzada oficialmente el 11 de marzo a través de su canal de YouTube, ofrece contenido disponible en inglés y español. Además, tiene distribución en Instagram, TikTok y X. Sus producciones, inspiradas en las telenovelas tradicionales, se adaptan al ritmo acelerado de las redes sociales. Presentan tramas cortas, dinámicas y envolventes, pensadas principalmente para jóvenes de entre 18 y 34 años.

El material producido en Estados Unidos y Ecuador, con estrenos semanales, incluye opciones de visualización en televisión conectada (CTV), gracias a la alianza con Numatec.

Producciones con talento diverso y enfoque colaborativo

Las minivelas se graban en Miami, Los Ángeles, Texas y Manabí, Ecuador. Cuentan con un equipo diverso que refleja la riqueza de la di&amp;aacute;spora latina. Actores y técnicos mexicoamericanos, puertorriqueños, cubanoamericanos, ecuatorianos, venezolanos y otros sudamericanos forman parte del elenco y del equipo técnico.

En Ecuador, Hayda Veloz actúa como protagonista y productora ejecutiva. Ella lidera muchas de las producciones y abre espacios para codirectores y libretistas. Esto permite una visión colaborativa y contemporánea de la creación audiovisual. Las historias combinan comedia, melodrama y situaciones absurdas del día a día. Entre los talentos que participan destacan Patti Guillén, Manuel Melo y Jhon García. La dirección está a cargo de Rodis Alcívar y el maquillaje de Paula Morejón.

Minivela TV: un espacio de oportunidades para creadores

Para Carlos Ponce, Minivela TV representa un impulso para actores, escritores y directores. Ofrece la posibilidad de desarrollar historias que eventualmente podrían convertirse en series completas o películas. “Este enfoque único es una de las cosas que más nos entusiasma”, aseguró el actor y cofundador de la plataforma.

Por su parte, Hayda Veloz compartió su experiencia: “Convertirme en Productora Ejecutiva y directora además de actriz es un reto que asumo con alegría y gratitud. Grabar las primeras Minivelas en Ecuador, descubrir nuevos talentos y generar oportunidades en mi ciudad ha sido un crecimiento enorme. No solo profesional, sino también personal”.

Conexión con la audiencia latina

Minivela TV busca conectar de manera auténtica con el público latino en EE. UU. y América Latina, ofreciendo historias que reflejan la realidad y diversidad de sus espectadores. Su narrativa es fresca y cercana. Con este proyecto, Carlos Ponce y Hayda Veloz consolidan un espacio de innovación, inclusión y entretenimiento digital. Así, marcan un nuevo rumbo en la producción audiovisual latina contemporánea.

