Katty Elisa, de Las Damas de Oro, se somete a cirugía de manga gástrica para priorizar su salud

Katty Elisa, integrante del reconocido grupo Las Damas de Oro, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía de manga gástrica. La decisión, según explicó, no responde a motivos estéticos. Más bien, es un compromiso con su salud tras años de enfrentar complicaciones médicas y variaciones de peso.

La artista aseguró que estaba cansada de las constantes subidas y bajadas de peso. Estas fluctuaciones en más de una ocasión complicaron su bienestar. Por eso, optó por una cirugía de manga gástrica para mejorar su calidad de vida y reducir los riesgos de futuras complicaciones. Katty destacó que se encuentra en una etapa de renovación personal y profesional. Se está enfocando en cuidar su salud y transmitir un mensaje de fortaleza a sus seguidores.

Acompañada por Carolina Jaume

Durante todo el proceso, Katty Elisa no estuvo sola. Su amiga y colega, la actriz Carolina Jaume, la acompañó desde el inicio, brindándole apoyo emocional y ayudándola a compartir su experiencia con el público. De hecho, Jaume grabó y difundió en redes sociales varios videos que mostraron la valentía de la cantante en este nuevo capítulo de su vida.

En uno de esos clips, se observa a Katty, aún bajo los efectos de la anestesia, animándose a cantar parte de su icónico tema “Murcielaguito”. Sin embargo, finalmente el sueño la venció. Este momento se volvió viral y conmovió a los fanáticos de Las Damas de Oro.

Problemas de salud que marcaron el camino de Katty Elisa

Katty Elisa recalcó que su prioridad es la salud, motivo por el cual decidió acudir al reconocido especialista doctor Juan Pablo Astudillo. Con él, se sometió a exhaustivos exámenes previos antes de entrar a cirugía. La intérprete sabe que mantener un peso adecuado es fundamental para evitar nuevas complicaciones. En los últimos años ha enfrentado serios problemas médicos que la han llevado a ser hospitalizada en varias ocasiones.

En 2015, Katty atravesó un difícil cuadro de aneurisma que puso en riesgo su vida. Más tarde, en 2020, volvió a ser hospitalizada tras una recaída relacionada con el mismo problema. Esta recaída se agravó por el contagio de COVID-19. Además, a mediados de este año, tras su llegada a Ecuador y luego de obtener la Gaviota de Plata en Viña del Mar (Chile), enfrentó una patología. Esta patología afecta su sistema nervioso.

Sobre dicho tema se especuló mucho, pero finalmente ella comunicó que una venita de su cerebro estaba inflamada y que afortunadamente fue atendida a tiempo.

Una nueva etapa personal y artística

A pesar de los desafíos, la cantante se muestra optimista y con renovada energía. Su cirugía de manga gástrica marca un punto de inflexión en su trayectoria personal y artística. Ella busca no solo mejorar su estado físico, sino también garantizar la continuidad de su carrera musical. Con el respaldo de sus seres queridos y de sus seguidores, Katty Elisa espera retomar con fuerza los escenarios junto a Las Damas de Oro.

En sus declaraciones más recientes, la intérprete agradeció a Dios por su recuperación y por el éxito del procedimiento. Para ella, esta nueva etapa representa un renacer que le permitirá seguir brillando en la música. Además, quiere enviar un mensaje de superación a quienes atraviesan situaciones similares: “La salud es primero, para seguir cantando con el corazón”.