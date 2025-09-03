Julissa Jiménez habla de su separación: “Hoy tenemos una buena relación como padres”:

La noche de este lunes, 01 de septiembre, Julissa Jiménez decidió abrir su corazón y hablar sin rodeos sobre un tema que durante meses generó rumores en la farándula ecuatoriana: su separación con el fisicoculturista venezolano Miguel Ángel Cartaya. En una entrevista concedida dentro del programa Soy el mejor, la modelo y deportista dejó claro que su ruptura no es reciente, sino que ocurrió hace ya bastante tiempo.

Con un tono sereno, Jiménez recalcó que, a diferencia de lo que se ha especulado en redes sociales, su relación con Cartaya se mantiene cordial y enfocada en la crianza de sus hijos. “Eso pasó hace mucho tiempo. Hoy tenemos una muy buena relación como padres”, señaló, buscando poner fin a los comentarios malintencionados.

No hubo terceros en la separación

En medio de versiones que intentaron atribuir la ruptura a una posible infidelidad, Julissa fue tajante: no hubo terceras personas involucradas. “La gente siempre habla, siempre busca razones. Lo importante es lo que nosotros vivimos, las cosas lindas que pasaron. En toda relación existen problemas, pero las verdaderas razones de nuestra ruptura prefiero guardármelas”, afirmó con firmeza, demostrando su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida privada en reserva.

Julissa no dudó en reconocer el rol activo de Miguel Ángel Cartaya en la vida de sus hijos. “Nuestros problemas quedaron en el pasado. Hoy me concentro en ver crecer bien a mis hijos”, destacó, subrayando que ambos han sabido anteponer la armonía familiar frente a los conflictos personales.

Julissa no tiene planes de retomar la relación

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con Cartaya, Jiménez fue sincera: “No sabría responder, estoy sanando muchas cosas. No puedo decir que estoy cerrada al amor, pero en este momento me siento en paz y tranquila”. Con estas palabras, la también influencer dejó entrever que, más que mirar hacia atrás, su enfoque actual está en la sanación personal y el fortalecimiento de su carrera profesional.

Entre la familia y la pantalla

Cabe recordar que desde 2023 existían rumores sobre su separación, luego de que el reportero Dieter Hoffmann tergiversara una entrevista en la que Julissa terminó exigiendo disculpas públicas. Aunque estas nunca llegaron, la modelo decidió seguir adelante y enfocarse en su vida personal y laboral.

Con esta nueva declaración, Julissa Jiménez busca cerrar un capítulo de especulaciones y reafirmar que, más allá de los rumores, su prioridad es el bienestar de sus hijos y su crecimiento dentro de la televisión. “Lo que me da tranquilidad es ver a mis hijos felices y sentir que estoy en paz conmigo misma”, concluyó, enviando un mensaje de fortaleza y resiliencia.