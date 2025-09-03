COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Julissa Jiménez habla de su separación: “Hoy tenemos una buena relación como padres”:

La chica reality Julissa Jiménez aclaró los rumores sobre su ruptura con el fisicoculturista venezolano Miguel Ángel Cartaya.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La chica reality Julissa Jiménez aclaró los rumores sobre su ruptura con el fisicoculturista venezolano Miguel Ángel Cartaya.
La chica reality Julissa Jiménez aclaró los rumores sobre su ruptura con el fisicoculturista venezolano Miguel Ángel Cartaya.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La noche de este lunes, 01 de septiembre, Julissa Jiménez decidió abrir su corazón y hablar sin rodeos sobre un tema que durante meses generó rumores en la farándula ecuatoriana: su separación con el fisicoculturista venezolano Miguel Ángel Cartaya. En una entrevista concedida dentro del programa Soy el mejor, la modelo y deportista dejó claro que su ruptura no es reciente, sino que ocurrió hace ya bastante tiempo.

Con un tono sereno, Jiménez recalcó que, a diferencia de lo que se ha especulado en redes sociales, su relación con Cartaya se mantiene cordial y enfocada en la crianza de sus hijos. “Eso pasó hace mucho tiempo. Hoy tenemos una muy buena relación como padres”, señaló, buscando poner fin a los comentarios malintencionados.

No hubo terceros en la separación

En medio de versiones que intentaron atribuir la ruptura a una posible infidelidad, Julissa fue tajante: no hubo terceras personas involucradas. “La gente siempre habla, siempre busca razones. Lo importante es lo que nosotros vivimos, las cosas lindas que pasaron. En toda relación existen problemas, pero las verdaderas razones de nuestra ruptura prefiero guardármelas”, afirmó con firmeza, demostrando su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida privada en reserva.

Julissa no dudó en reconocer el rol activo de Miguel Ángel Cartaya en la vida de sus hijos. “Nuestros problemas quedaron en el pasado. Hoy me concentro en ver crecer bien a mis hijos”, destacó, subrayando que ambos han sabido anteponer la armonía familiar frente a los conflictos personales.

Julissa no tiene planes de retomar la relación

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con Cartaya, Jiménez fue sincera: “No sabría responder, estoy sanando muchas cosas. No puedo decir que estoy cerrada al amor, pero en este momento me siento en paz y tranquila”. Con estas palabras, la también influencer dejó entrever que, más que mirar hacia atrás, su enfoque actual está en la sanación personal y el fortalecimiento de su carrera profesional.

Entre la familia y la pantalla

Cabe recordar que desde 2023 existían rumores sobre su separación, luego de que el reportero Dieter Hoffmann tergiversara una entrevista en la que Julissa terminó exigiendo disculpas públicas. Aunque estas nunca llegaron, la modelo decidió seguir adelante y enfocarse en su vida personal y laboral.

Con esta nueva declaración, Julissa Jiménez busca cerrar un capítulo de especulaciones y reafirmar que, más allá de los rumores, su prioridad es el bienestar de sus hijos y su crecimiento dentro de la televisión. “Lo que me da tranquilidad es ver a mis hijos felices y sentir que estoy en paz conmigo misma”, concluyó, enviando un mensaje de fortaleza y resiliencia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO