Jonino Larrea regresa a la TV con El Cholito Forever: un nuevo reto tras su éxito como influencer

Jonino Larrea, conocido desde 2013 por su participación en el grupo de baile Tryx en el programa Ecuador Tiene Talento, ha construido una trayectoria marcada por la creatividad y la conexión con el público. Doce años después de aquel debut televisivo, y tras consolidarse como influencer y creador de contenido digital, Larrea regresa a la pantalla chica. Ahora, forma parte del elenco de El Cholito Forever, la nueva versión de la novela de Ecuavisa cuyo estreno aún no ha sido anunciado.

Su incorporación representa un puente entre dos mundos: el entretenimiento digital, donde Jonino ha alcanzado una audiencia masiva, y la televisión tradicional. Este entorno le permite explorar su faceta actoral en un formato más narrativo y colectivo, lo que destaca la versatilidad de Jonino.

Un desafío profesional y personal

Luis Larrea, hermano y mánager de Jonino, reveló que el artista dudó antes de aceptar el proyecto. Su preocupación principal era cómo equilibrar sus compromisos en redes sociales con la exigencia de las grabaciones televisivas. “Nos jugamos las cartas. Yo me estoy encargando más de la producción y de las marcas. Trato de que cumpla, actúe y se vaya de nuevo. Estamos trabajando sábado y domingo para poder cumplir con todo”, explicó Luis a EXTRA.

A pesar de estas dificultades, Jonino decidió asumir el reto, consciente de que este proyecto representa un escalón importante en su desarrollo profesional. “Este proyecto de televisión es un escalón importante en la carrera del joven artista”, afirmó Luis, subrayando la relevancia de esta nueva etapa y cómo Jonino se adapta continuamente.

Una producción renovada que combina experiencia y frescura

El Cholito Forever se distingue por la preparación intensiva de su elenco, bajo la dirección de Andrés Garzón. La producción ha reunido tanto a actores consolidados como a creadores de contenido digital, quienes participan en talleres de actuación para fortalecer sus habilidades. El nombre Jonino resalta por su particular capacidad de conectar audiencias.

Entre los nombres confirmados se encuentran David Reinoso, Víctor Arauz, Martín Calle, Catherine Velasteguí, Elba González, Miriam Murillo, Stefano Navas, Conny Garcés y Kachafa, entre otros. La inclusión de influencers en el proyecto generó tensiones. Jorge Toledo, director de la versión anterior, decidió retirarse debido a la falta de experiencia de algunos participantes. Esto dejó paso a un enfoque más integral que busca equilibrar talento consagrado con nuevas voces.

Trabajo en equipo y aprendizaje constante

Martín Calle, con casi tres décadas de experiencia, destacó la importancia del aprendizaje continuo y la colaboración entre generaciones: “Debería ser siempre así, porque uno no debe dejar de aprender por más experiencia que se tenga. Lo más lindo es que los jóvenes ven que todos estamos en el mismo proceso, remando hacia el mismo lado. Eso ayuda a que una producción salga bien lograda. El éxito lo decidirá la gente, pero a ti como actor debe quedarte la satisfacción de haber hecho un buen trabajo”. Sin duda, Jonino contribuirá con su energía y dedicación.

Preparación y expectativas de Larrea

La preparación del elenco está a cargo de un profesor extranjero y del propio Garzón, quien también forma parte del reparto. Su experiencia en proyectos previos como Puro Teatro aporta un enfoque sólido. Este combina métodos de actuación tradicionales con técnicas adaptadas a los influencers, quienes se enfrentan a un formato televisivo más estructurado y exigente.

Jonino, acostumbrado a la interacción digital constante, se enfrenta a un nuevo desafío: encarnar personajes en un espacio narrativo colectivo y mantener la autenticidad frente a cámaras. Todo esto mientras integra la disciplina y técnicas de actuación aprendidas durante los talleres, demostrando la dedicación de Jonino a su desarrollo profesional.