Jasú Montero desmiente presentación: “No voy a estar en ningún evento en Huaquillas”.

Jasú Montero, reconocida cantante y presentadora del programa De Casa en Casa, reaccionó con firmeza tras descubrir que su imagen había sido utilizada en publicidad para un evento en Huaquillas. Huaquillas es una ciudad fronteriza de El Oro. En los anuncios, se promocionaba su supuesto show como artista invitada, situación que ella negó de manera tajante. “Yo no voy a estar en ningún evento en Huaquillas. Me ha llegado una publicidad en donde los organizadores han puesto mi foto arbitrariamente, diciendo que estaré allá, y eso es mentira, es falso. No se dejen engañar”, expresó la artista a través de sus redes sociales. Dejó claro que no existe contrato ni acuerdo con los organizadores.

Una denuncia pública para proteger a los seguidores

Montero explicó que decidió hacer pública la situación para evitar que sus seguidores o la ciudadanía sean víctimas de un engaño. “Este tipo de prácticas no es nueva y constituye un tipo de estafa. Quieren atraer público usando el nombre o la imagen de artistas sin autorización”, aseguró. La cantante enfatizó que ella no tuvo ningún contacto previo con los responsables del evento. Además, su participación jamás estuvo prevista. Reiteró que cualquier promoción que indique lo contrario es completamente falsa.

Reacciones de los seguidores y repercusiones

La advertencia de Jasú Montero generó comentarios inmediatos de apoyo en redes sociales. Sus seguidores respaldaron su postura y agradecieron que haya alertado sobre la irregularidad,. Calificaron la acción de los organizadores como una falta de respeto tanto hacia la artista como hacia el público. Algunos usuarios consideraron que este tipo de prácticas puede perjudicar la confianza de los fans y la credibilidad de futuros eventos. Por eso, la intervención de la artista fue valorada como necesaria.

Contexto sobre la utilización de la imagen de artistas

En Ecuador y otros países de la región, el uso no autorizado de la imagen de figuras públicas para promocionar espectáculos o productos es un problema recurrente. Artistas han denunciado anteriormente situaciones similares, donde se promocionaban shows inexistentes con fines comerciales. Estas acciones generan confusión y afectan la reputación de los involucrados. Jasú Montero se suma a esta serie de denuncias. Esto deja en evidencia la importancia de la verificación antes de asistir o comprar entradas para eventos.

Trayectoria sólida y compromiso con el público

Con más de 20 años de trayectoria en la música y la televisión, Jasú Montero ha consolidado una carrera que la mantiene en contacto directo con el público ecuatoriano. Su paso por el grupo musical Kandela & Son y su actual labor como presentadora le han permitido construir un vínculo cercano con sus seguidores. Esta relación fue la que la motivó a salir al frente y frenar el malentendido, demostrando responsabilidad y compromiso con la transparencia.

Mensaje final de Jasú Montero

Jasú Montero enfatizó que su objetivo es proteger a los fanáticos y evitar que caigan en engaños. “No se dejen sorprender ni engañar por publicaciones falsas. Siempre verifiquen la información antes de asistir a cualquier evento”, recomendó la cantante, reiterando la necesidad de mantener precaución frente a irregularidades en el espectáculo y la promoción artística.