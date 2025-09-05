Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 35 años: ¿Cómo es la vida de Marangely Lozada?

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13”. Con esa frase inicia una icónica canción del rapero puertorriqueño Vivo C, que cada año se viraliza en redes sociales.

Desde su lanzamiento ya han pasado 22 años, pero en la memoria popular sigue presente. Es por ello que hoy, al igual que todos los años, los mensajes de felicitación y memes no faltarán para Marangely Lozada Trinidad, la primogénita de Luis Armando Lozada Cruz, nombre de pila del artista.

La canción 5 de septiembre surgió en la cárcel

La canción 5 de septiembre fue compuesta por Vico C durante una breve estadía en prisión por posesión de drogas. En medio del aislamiento, el cantante convirtió los sentimientos hacia su hija en una canción poderosa.

En el tema, incluido en el álbum En Honor a la Verdad, el artista expresa emociones como alegría, temor y preocupación por el crecimiento de Marangely hacia la adolescencia.

El sencillo se convirtió en un éxito del rap en español, con millones de visualizaciones en YouTube, y cada año revive en plataformas digitales.

¿Cómo es la vida de Marangely?

Marangely Lozada Trinidad cumple hoy 35 años de edad. En lo profesional, se graduó en Educación Infantil en Puerto Rico y trabaja como profesora de artes plásticas para niños, niñas y adolescentes. Además, es bailarina, actriz, maestra de teatro, libretista y directora.

En 2022, fundó Educreativo, un emprendimiento en San Juan que combina arte, educación y entretenimiento infantil mediante productos y servicios, como juegos didácticos y pedagógicos.

Su perfil en Instagram, con más de 85 mil seguidores, destaca su pasión por el baile y la enseñanza.

A nivel personal, Marangely se casó en 2022 y tiene dos hijos: Un niño nacido en 2021 y una niña que llegó en 2023. En redes socciales comparte fotografías familiares, como los cumpleaños de sus retoños, su boda y más.

Este 5 de septiembre se tomará las redes sociales

La mujer ya está acostumbrada a recibir cientos de mensajes por su cumpleaños, incluido chistes y comentarios jocosos. De hecho, el año pasado invitó a sus seguidores a unirse a la tendencia. “Voy a compartir los mejores memes que me envíen. Todos los años salen nuevos“, escribió.

Hoy se espera una celebración similar, con publicaciones que agradezcan los mensajes de fans globales. Cabe destacar que hashtags como #HoyEs5DeSeptiembre, #HijaDeVicoC y #MiHijaCumple13 generan miles de interacciones en X (Twitter) e Instagram cada año.

El legado musical de Vico C

Vico C, nacido Luis Armando Lozada Cruz en 1971 en San Juan, Puerto Rico, es considerado el “padre del rap en español”. Inició su carrera en 1987 con el sencillo La Recta Final, destacando por letras sociales y espirituales. Su álbum Hispanic Soul (1991) lo consolidó como pionero del género.

En 2003, el disco En Honor a la Verdad, con el éxito 5 de septiembre, marcó su regreso tras superar adicciones. Con más de 20 discos, su último, Pánico (2023), fue nominado a los Premios Billboard.

Su más reciente tema musical se denomina ‘¿Dónde estás’, que es una colaboración con el grupo Pirulo y la Tribu.

Vico C ha influido en artistas como Daddy Yankee, manteniendo relevancia con giras, aunque su vida actual dio un giro gracias a la religión.