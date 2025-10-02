“Gracias por inspirarnos tanto”: Úrsula Strenge sobre La Flaca Guerrero

Úrsula Strenge, amiga y excompañera de La Flaca Guerrero en En Contacto, dedicó sentidas palabras a la presentadora durante su participación en Hackers del Espectáculo. “Esa mujer es maravillosa, increíble (…) cuánto la admiro, cuánto me inspira”, expresó Strenge. Destacó que no solo ella, sino miles de personas, se sienten motivadas por la actitud de Guerrero frente a la enfermedad.

La conductora subrayó la importancia de cómo su amiga enfrenta el diagnóstico. Enfatizó que no solo se centra en su recuperación, sino que también transmite esperanza a quienes atraviesan situaciones difíciles: “Ella ha manifestado salud y bienestar completo y así va a ser. Gracias por ese ejemplo que nos das, por inspirarnos tanto y por levantar a tanta gente”. El carácter resiliente de Guerrero inspira a amigos como Úrsula.

El cáncer de ovario, un enemigo silencioso

La presentadora de 47 años enfrenta un tipo de cáncer que suele ser silencioso en sus primeras etapas. A nivel mundial, se diagnostican cerca de 250.000 nuevos casos de cáncer de ovario cada año. Aproximadamente 140.000 mujeres mueren anualmente a causa de esta enfermedad. El reconocimiento temprano y la conciencia sobre los síntomas son clave para aumentar las probabilidades de recuperación.

El respaldo de amigos y la fuerza de la coherencia

Más allá del apoyo emocional, Úrsula Strenge resaltó la importancia de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción durante procesos complejos. Se basó en su experiencia con su hija Camila Nogales. Esta filosofía la ha llevado a acompañar a Guerrero en cada etapa de su tratamiento. Ha reforzado el valor de la actitud positiva y la resiliencia, esperando que su presencia y la de otros amigos inspire al grupo.

Diego Spotorno, otro amigo cercano de La Flaca, también ha expresado su admiración y reconocimiento: “Ella desde el día uno ha demostrado de qué está hecha, honra cada día su apellido y bueno, es una bacán, una campeona”. Strenge, junto a Spotorno, forma parte de este círculo de apoyo constante.

Guerrero, un ejemplo de disciplina y valentía

A través de su cuenta de Instagram, La Flaca Guerrero continúa documentando su camino hacia la recuperación. Muestra la disciplina, fuerza y autenticidad que la han convertido en un referente para miles de ecuatorianos. Su mensaje y actitud inspiran a quienes enfrentan desafíos similares, recordando la importancia de mantener la esperanza y la resiliencia incluso en los momentos más difíciles. En este camino, Strenge y otros son testigos del poder del ejemplo de Guerrero.