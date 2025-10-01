Glen Powell: “El verdadero éxito no es la fama, es poder ser uno mismo”

Lejos de la alfombra roja y el brillo de los estrenos, Glen Powell mostró una faceta poco vista en una entrevista con Jake Shane en Austin, Texas. El encuentro, registrado en el canal de YouTube del creador, combinó humor, reflexiones personales y el amor del actor por su ciudad natal.

Entre bromas sobre su nuevo “reinado” local, Powell reconoció que ser famoso no lo exime de buscar equilibrio: “No puedo fingir ser alguien más solo porque ahora todos miran. Si no soy genuino, ¿qué sentido tiene todo esto?”.

Fútbol, familia y raíces texanas

El actor dejó claro que, pese a los compromisos en Hollywood, sus tradiciones familiares siguen intactas. Contó que los partidos universitarios son el punto de encuentro con sus seres queridos: “Mis padres, mis abuelos… siempre estamos juntos en los partidos. Son la excusa perfecta para unirnos como familia. Eso no va a cambiar, aunque sume películas o premios”.

Powell no ocultó su pasión por el deporte y confesó que aún vibra como cualquier fanático: “A veces grito tanto que al día siguiente me quedo afónico. Sigo sintiendo la emoción como si fuera la primera vez”.

El detrás de escena de Chad Powers

La entrevista también sirvió para hablar de Chad Powers, la nueva serie de Hulu que cuenta con la participación de Eli y Peyton Manning. Powell explicó que quería reflejar la diversión universitaria, pero también la presión de no fallar: “Queríamos que Chad no fuera solo gracioso, sino real: alguien que se equivoca, que tiene que volver a intentarlo y que no tiene vergüenza en hacerlo público”.

El proyecto, realizado junto a Michael Waldron, se benefició de la improvisación: “Muchas cosas las dejamos fluir, porque a veces la vida es más absurda de lo que imaginas. No podíamos perder esa frescura”.

Glen Powell: entre el reconocimiento y la vida personal

El actor habló con sinceridad sobre los desafíos de la popularidad. “Cuando te reconocen en todos lados, es fácil perder el rumbo. Por eso pongo límites. Si no cuido mi tiempo con mis amigos y mi familia, lo pierdo todo”, aseguró.

Con una visión despojada de adornos, Powell agregó: “La gente solo ve la alfombra roja, pero para mí un buen viernes sigue siendo pizza, un partido y charlas hasta tarde”.

Para Powell la autenticidad es su brújula

Más allá del brillo de Hollywood, Glen Powell dejó claro que su definición de éxito está en la autenticidad y no en los premios. “El verdadero éxito no es el número de series ni de seguidores: es poder mirarte al espejo y estar tranquilo con quién eres y con lo que haces cada día”, concluyó.

La conversación mostró a un Powell humano, cercano y con los pies en la tierra, recordando que incluso en la cima de la fama, lo esencial sigue siendo la familia, las raíces y la honestidad personal.