COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Gabriel Urbina, el arquero nicaragüense que ataja como Miss Universo

“El fútbol es pa’ machos”, dicen algunos. Pero en Nicaragua un arquero rompe esquemas: Gabriel Urbina transforma la cancha en pasarela.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gabriel Urbina, el arquero nicaragüense que ataja como Miss Universo
Gabriel Urbina, el arquero nicaragüense que ataja como Miss Universo

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

En un país donde el fútbol sigue marcado por la cultura del “macho”, Gabriel Urbina rompe estereotipos con cada atajada. Su sello: caminar como reina de belleza tras cada jugada. Lo que para algunos es comedia, para otros es un verdadero acto de libertad y resistencia cultural.

Gabriel Urbina juega futsal en ligas locales de Nicaragua como arquero de La Primavera. Pero no es un portero cualquiera. Tras cada tajada, convierte la cancha en pasarela y posa como si estuviera en Miss Universo. El resultado: se volvió sensación en TikTok, donde lo apodaron “la dama del futsal” y la “Sheynnis del fútbol”, en honor a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

Rompiendo el guión del “macho futbolero”

El fútbol en América Latina suele estar asociado a códigos de virilidad, fuerza y rudeza. Urbina desafía esas reglas introduciendo gestos ligados a la feminidad. Lejos de ser simple humor, su estilo encarna lo que la filósofa Judith Butler llama “performance de género”: mostrar que la identidad no es fija, sino un rol aprendido y repetido.

El apodo de “Sheynnis del fútbol” no es casualidad. Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, fue exiliada de Nicaragua tras haber participado en protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Ella se convirtió en un ícono no solo de belleza, sino también de resistencia política y cultural. En su pasarela, Gabriel trae esa misma carga simbólica: sin mencionarlo abiertamente, convierte el arco en un escenario donde el glamour, la libertad y la diversidad desafían al poder y al machismo.

Un golazo cultural

Para algunos, sus gestos son pura diversión. Para otros, una declaración poderosa: abrir la cancha para todos los modos de ser, más allá de las etiquetas. Urbina demuestra que el fútbol también puede ser un espacio de diversidad y creatividad, donde se puede parar goles… y de paso caminar como reina.

Y mientras sigue robándose las miradas en cada liga local, Urbina demuestra que el arco puede ser resistencia cultural y política. Gabriel no solo ataja balones: convierte cada jugada en un desfile que cuestiona estereotipos y abre camino a otras formas de ser y estar en el deporte más popular del continente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO