Fallece Luis Prado, periodista ecuatoriano reconocido en Telemundo

El comunicador ecuatoriano Luis Prado, de 46 años, falleció en Estados Unidos, donde trabajaba como reportero de la cadena Telemundo en Utah. Su familia confirmó la noticia a través de una esquela publicada en Instagram, agradeciendo el apoyo recibido en este momento de dolor. Hasta el momento no se han conocido las causas de su muerte, ni datos sobre su velación.

Prado, con una trayectoria de más de dos décadas en medios ecuatorianos e internacionales, dejó un legado de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Su carrera incluyó pasos por Teleamazonas, Ecuavisa, Canal Uno y TC Televisión, así como experiencias como corresponsal en CNN en Español y finalmente Telemundo.

De Ecuador a Estados Unidos, un camino de esfuerzo

Inició su carrera en 2002 como asistente de archivo en Teleamazonas, luego se destacó como reportero y presentador en noticieros y programas informativos en Canal Uno y TC Televisión, cubriendo noticias judiciales, sucesos y comunidad. En 2014, decidió emigrar a Estados Unidos con su hijo mayor, en busca de nuevas oportunidades, y más tarde se reunió con su esposa y su segundo hijo, avanzando en esta ruta que finalmente sería parte del éxito de Prado.

La vida en el extranjero no fue sencilla. Prado trabajó en un supermercado y en un centro de distribución de alimentos congelados, pelando pescados para sostenerse mientras completaba la reunificación familiar. Paralelamente, estudió inglés durante cuatro años, primero los sábados y luego todos los días, para cumplir su sueño de continuar en el periodismo en el extranjero.

Trayectoria internacional y reconocimiento

Gracias a su dedicación, se convirtió en corresponsal de medios ecuatorianos en Estados Unidos y posteriormente trabajó en CNN en Español en Miami. En 2022, Prado se incorporó a Telemundo en Utah, donde representó a los ecuatorianos y entrevistó a personalidades de alcance internacional, incluyendo al presidente Joe Biden. Su carrera internacional lo consolidó como un referente de periodismo ecuatoriano fuera del país.

Legado y condolencias por Luis Prado

Colegas como Jessenia Hatty, Will Mendoza y otros periodistas que trabajan en Estados Unidos lamentaron su partida. Comunicadores y amigos en Ecuador también expresaron sus condolencias a través de redes sociales, destacando su disciplina, profesionalismo y contribución al periodismo local e internacional. Durante su etapa universitaria, Prado fue presidente de la Asociación Escuela de la FEUE, mostrando desde temprano su liderazgo y compromiso que Prado mantuvo toda su vida.

Luis Prado obtuvo la ciudadanía estadounidense hace ocho años y se convirtió en un referente del periodismo ecuatoriano en el extranjero, dejando un ejemplo de sacrificio y perseverancia.