Fabiola Véliz prepara segunda boda civil en Estados Unidos

La actriz Fabiola Véliz alista maletas para viajar con sus hijos a Estados Unidos. Allí celebrará una segunda boda civil con su esposo Charlie Waller.

La rubia, que hace pocos días dijo “sí, acepto” en Ecuador, planea una ceremonia sencilla en Norteamérica para compartir con los amigos y familia del amor de su vida.

Fabiola Véliz anuncia que su segundo enlace matrimonial será íntimo y sencillo

En declaraciones con medios nacionales, Fabiola Véliz indicó que su ceremonia civil en Estados Unidos será íntima y sencilla, similar a la que realizaron en Ecuador.

“Será algo muy sencillo entre familia, así como pasó en Ecuador con todos mis seres queridos. Estamos muy contentos por el gran paso que dimos hace poco”, manifestó la también presentadora.

Waller, acompañado de sus gemelos Jake y Kate, además de la pequeña Cali, aguardan la llegada de su esposa. Mientras tanto, Fabiola Véliz viajará con Renzo y Victoria, sus hijos.

La actriz también aclaró que no se casó “por la residencia”, sino por amor hacia Charlie Waller y sus tres hijos. “Ahora tengo 5 hijos y a todos ellos los amo”, aseguró emocionada.

Sobre una boda religiosa, Fabiola Véliz adelantó que se dará en Ecuador. “La boda en la iglesia será también algo sencillo, no quiero usar un vestido de diseñador sino algo que consiga en mi clóset”, explicó.

El 16 de agosto del 2025 se casó en Ecuador

El pasado 16 de agosto, la presentadora y actriz vinceña Fabiola Véliz contrajo matrimonio civil en Guayaquil con Charlie Waller, originario de Texas.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y personalidades de la televisión.

Entre los asistentes destacaron Cristina Reyes, Renata Salem y Pamela Sambrano, excompañeras de Fabiola en la teleserie ‘Compañía 593’.

Durante la boda en Ecuador, la pareja compartió detalles de su historia de amor. Fabiola confesó que antes de conocer a Charlie escribió una lista con las características de su “hombre ideal”. Todo coincidió al encontrarse con él.