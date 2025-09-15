Emma Heming revela el accidente en el rodaje de Die Hard que afectó la salud de Bruce Willis

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha revelado un detalle desconocido del pasado del actor. En ese pasado, Willis tuvo experiencias relevantes. Esto ayuda a comprender mejor su actual estado de salud. En una entrevista con Fox News Digital, la modelo contó que durante el rodaje de Die Hard (Duro de matar), Willis sufrió un accidente que dejó secuelas permanentes.

Heming relató que, en una de las escenas más recordadas de la cinta de acción, Bruce Willis disparó un arma bajo una mesa sin utilizar protección auditiva. Ese descuido, explicó, provocó un daño severo en uno de sus oídos. “Eso le quitó gran parte de la audición. Con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, dijo.

Durante años, familiares y amigos atribuyeron sus dificultades para seguir conversaciones o responder con fluidez a este accidente en el set. Los desafíos de Willis en la comunicación se remontan a dicho incidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros síntomas comenzaron a aparecer.

De la pérdida auditiva a los cambios de conducta

En su libro Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, Heming cuenta cómo empezó a notar cambios persistentes en la conducta de su esposo. Willis presentaba cambios más allá de lo esperado. Ella comentó: “Todo se sentía extraño. Nuestra relación ya no era la misma. Nuestras charlas no fluían como antes”. Al principio pensó que eran señales normales del envejecimiento, pero luego comprendió que algo más serio estaba ocurriendo.

En 2022, Bruce Willis anunció que se retiraba temporalmente de la actuación tras ser diagnosticado con afasia. Sin embargo, en febrero del año pasado su familia informó que el diagnóstico real era demencia frontotemporal. Esta es una enfermedad progresiva que afecta a los lóbulos frontal y temporal del cerebro y altera la conducta, el lenguaje y la toma de decisiones. Frente a este diagnóstico, la realidad de Willis era otra.

Un diagnóstico claro y un agradecimiento a sus seguidores

En un comunicado publicado en Instagram, la familia del intérprete de 68 años expresó que fue un “alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. Agradecieron “la increíble efusión de amor” recibida de parte de fans y colegas de la industria.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es un término que abarca varios trastornos cerebrales. Estos trastornos provocan deterioro progresivo en áreas del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. En la vida de Willis, esta información es clave para comprenderlo mejor.