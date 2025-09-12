Cinthya Coppiano: “Tenía biopolímeros en los glúteos y no lo supe durante 20 años”

La presentadora y actriz ecuatoriana Cinthya Coppiano, de 41 años, causó gran sorpresa al revelar que vivió por dos décadas con biopolímeros en su cuerpo, sin saberlo.

La revelación la realizó a través de un video en sus redes sociales, donde entrevistó al médico colombiano Javier Soto, quien fue el profesional que la diagnosticó y eliminó esa sustancia de su cuerpo.

Cinthya Coppiano guardó silencio por miedo

“El mundo para mí se me vino encima, porque a mí nadie me explicó que yo tenía biopolímeros”, dice en su video, donde luego el médico cuestiona por qué supuestos profesionales de la salud colocan esta sustancia en el cuerpo de las mujeres, pese a saber los riesgos que conllevan.

El clip estuvo acompañado por un texto, donde la ecuatoriana dijo haber callado su realidad por temor. “(Es) la primera parte de una verdad que no he querido hablar por temor, inseguridad, sentirme vulnerable, y no tener a quien recurrir, no encontrar los brazos que me sostengan para darme la respuesta que necesitaba”, precisó.

Volvió a nacer en Colombia

Cinthya Coppiano contó que el diagnóstico y retiro de biopolímeros lo realizó en Cartagena, Colombia, donde “siento literalmente que volví a nacer. Ahora miro la vida diferente y la valoro aún más”.

Añadió que “tenía biopolímeros en los glúteos y no lo supe durante 20 años de mi vida. Confieso que fue una noticia que no me la esperaba y me cayó como balde de agua fría, me asusté, quería regresarme a Ecuador. Lloré como una niña sin consuelo”.

La actriz agregó que Soto “se preocupó realmente en salvarme, por eso y más estoy eternamente agradecida”, confirmando que ha superado el problema sin mayores complicaciones de salud.

Cinthya Coppiano está alejada de la Televisión

Cinthya Coppiano, nacida el 30 de agosto de 1984 en Guayaquil, inició su carrera televisiva a los 19 años en 2005, presentando el programa concurso A reventar en Canal Uno. En 2008, se unió a Teleamazonas para conducir En corto y participó en A Todo Dar de TC Televisión. Durante seis años, fue presentadora de De casa en casa en TC Televisión, consolidando su popularidad.

En 2016, Coppiano expandió su carrera al conducir Combate en ATV de Perú, y en 2017 participó en El Gran Show. También actuó en la telenovela Sharon, la hechicera (2018) como Pilar Alavedra de Monroy y en la obra teatral A calzón quitado (2017).

En 2021, regresó a TC Televisión en la quinta temporada de Soy el mejor. Desde febrero de 2024, presentó Los Hackers del Espectáculo en Ecuavisa, pero anunció su salida el 15 de agosto de 2024 para explorar nuevos proyectos.

Actualmente está fuera de la televisión, pero mantiene contacto con sus seguidores a través de redes sociales. Allí comparte contenido variado, principalmente orientado al bienestar mental y espiritual.