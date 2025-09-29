Christian Maquilón: del humor en el escenario a la discreción en la vida privada

Aunque frente a las cámaras y sobre el escenario Christian Maquilón se muestra extrovertido y desenvuelto, su personalidad fuera del foco mediático es mucho más reservada. El actor ecuatoriano prefiere mantener su vida privada lejos de las redes sociales, evitando saturar a sus seguidores con detalles personales o constantes publicaciones sobre su trabajo.

Trayectoria y personajes que marcaron su carrera

Maquilón ha dejado huella en el público con personajes icónicos que han combinado humor y sensibilidad. Entre ellos destacan Stalin Peñaloza, de la serie Así pasa, Carlos Baca de Tres Familias, y Wilder Salinas de Maleteados. Sin embargo, asegura que su personaje más querido actualmente es La Tita, por el impacto que ha generado y las oportunidades que le ha brindado en el mundo teatral y audiovisual.

“Gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer cine también con Víctor, y la gente me ha podido ver en otro tipo de personajes, en otra faceta que no es la de humor. Creo que eso habla del trabajo que hago”, comentó el actor, subrayando que su versatilidad le permite explorar distintos géneros y consolidar una carrera diversa.

Entre la improvisación y la diversión en el escenario

Un aspecto que genera curiosidad sobre Maquilón es su estilo en el escenario. Aunque circula el rumor de que improvisa constantemente, el actor aclara que siempre trabaja con el libreto. “Subo a divertirme, porque el secreto de esto es que tú te diviertas para divertir al resto. Si el público ve que lo estás disfrutando, ellos lo van a gozar también”, explicó. Para él, la clave es disfrutar la actuación y transmitir esa energía al público, más allá de seguir al pie de la letra el guion.

Actualmente, participa en la obra de teatro Michy, Melo y Tita, junto a David Reinoso y Víctor Aráuz, así como en programas de El Canal del Fútbol, incluyendo Otra cosa y Fútbol diversión, donde aporta su opinión como hincha barcelonista.

Reflexión sobre la industria audiovisual ecuatoriana

Maquilón también se refirió al avance y los desafíos de la industria nacional. Con la llegada de Tres Familias a Prime Video, reconoce un progreso, pero insiste en que aún falta consolidar la industria: “Todavía no somos una industria, recién se están reactivando las producciones nacionales. Faltan muchas cosas por hacer, no hay el apoyo necesario en muchos sectores. Esto es un avance, sí, está bien, pero ¿qué viene después? No me gusta estancarme, no me gusta conformarme”.

La vida privada, un espacio protegido para Maquilón

A diferencia de su presencia escénica, Maquilón es reservado con su vida personal. Celebra los logros con su familia y seres queridos, pero evita exponerlos públicamente: “Nunca me ha gustado que sepan más de lo que es mi trabajo. Trato siempre de enfocar solo mi parte laboral, porque lo que importa es lo que hago como actor, no mi vida personal ni nada de eso”, aseguró.

Christian Maquilón representa así a una nueva generación de artistas ecuatorianos que combina talento, versatilidad y pasión por el oficio con un firme compromiso por mantener la privacidad, recordando que la autenticidad profesional puede convivir con la discreción personal.