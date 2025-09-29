COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Chicho Trujillo inicia quimioterapia en Estados Unidos con valentía y esperanza

Chicho Trujillo enfrenta el cáncer de colon con valentía, compartiendo su experiencia y emociones con sus seguidores.
El exchico reality Chicho Trujillo atraviesa uno de los capítulos más difíciles de su vida. Diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3, comenzó este 29 de septiembre de 2025 su tratamiento de quimioterapia en Estados Unidos. La enfermedad cambió por completo su rutina desde que recibió la noticia el pasado 20 de agosto, pero lejos de ocultarlo, ha decidido compartirlo abiertamente con sus seguidores.

Un mensaje que conmovió a sus fans

En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, Chicho relató que ya pasó por su primera cirugía y que ahora inicia esta nueva etapa. Para simbolizar el comienzo de este camino, decidió cortarse el cabello, un gesto que conmovió profundamente a sus seguidores. “No lo hago con tristeza, sino con valentía. Alguien muy cercano me aconsejó hacerlo porque es más duro verlo caer poco a poco. Siento miedo, pero también me siento muy positivo. Sé que cada paso me acerca a la sanación”, confesó.

Su publicación generó una ola de mensajes de apoyo de amigos, excompañeros de realities y miles de seguidores, quienes no han dejado de enviarle palabras de aliento y fortaleza. Chicho, agradecido, aseguró que documentará su experiencia para inspirar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “No tengo miedo de mostrarme, porque sé que la fuerza está en seguir adelante. Gracias a todos por estar conmigo en este camino”, escribió.

El apoyo incondicional de Nathalie Carvajal

Su esposa, la presentadora Nathalie Carvajal, viajará próximamente a Estados Unidos para acompañarlo en persona. Según explicó, ambos decidieron que ella esperara a que comenzara formalmente el tratamiento para poder organizar mejor su tiempo y no descuidar sus responsabilidades laborales en TC Televisión. A pesar de la distancia, Nathalie se mantiene en contacto constante con su esposo a través de videollamadas.

Trujillo ha tenido complicaciones de salud antes

No es la primera vez que Chicho Trujillo enfrenta un problema de salud grave. En 2021 padeció encefalitis y principios de meningitis, una afección cerebral que lo mantuvo hospitalizado y postrado en cama durante tres meses. Aquella experiencia, asegura, le enseñó la importancia de la paciencia y la resiliencia, cualidades que ahora aplica para sobrellevar su tratamiento contra el cáncer.

A pesar de la complejidad del proceso médico, Chicho mantiene una actitud positiva y esperanzadora. Su familia, que reside en Estados Unidos, lo acompaña de cerca, brindándole apoyo incondicional mientras él se prepara para enfrentar cada sesión de quimioterapia.

Con este ejemplo de fortaleza y transparencia, el exchico reality busca no solo vencer a la enfermedad, sino también transmitir un mensaje de ánimo y valentía a quienes atraviesan situaciones similares.

