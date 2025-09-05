COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Confesión

Charlie Sheen se confiesa: “No voy a huir de mi pasado”

Descubre la nueva confesión de Charlie Sheen en sus memorias. Conoce su visión sobre los excesos y su vida personal.
Charlie Sheen se confiesa: "No voy a huir de mi pasado"
Charlie Sheen se confiesa: “No voy a huir de mi pasado”

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Charlie Sheen, recordado mundialmente por su papel en Two and a Half Men (Dos hombres y medio), vuelve a ocupar los titulares, esta vez no por un escándalo, sino por una confesión que él mismo considera “liberadora”. A pocos días del estreno de sus memorias The Book of Sheen (9 de septiembre) y de su documental en Netflix Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre), el actor decidió hablar por primera vez de experiencias íntimas y de los excesos que marcaron su vida.

En entrevistas recientes, Sheen abordó sin filtros episodios de su juventud ligados al consumo de drogas, las adicciones y su sexualidad, en un ejercicio de honestidad que busca reconciliarlo con su pasado.

Confesiones nunca antes dichas

En diálogo con People y Good Morning America, Sheen reveló que durante sus años más oscuros tuvo encuentros sexuales con hombres, algo que nunca había compartido en público. “Eso fue lo que lo inició”, admitió, refiriéndose al consumo de crack como detonante de esas experiencias.

Lejos de verlo como una carga, el actor asegura que fue un proceso de autodescubrimiento: “Algunas de esas experiencias fueron raras. Muchas fueron jodidamente divertidas, y la vida sigue”. Para Sheen, contar estas historias es parte de un proceso de sanación: “No voy a huir de mi pasado, o dejar que me domine”.

El golpe del VIH y el costo del silencio para Sheen

Entre las consecuencias más duras de su estilo de vida, Sheen contrajo VIH. En un inicio intentó mantenerlo en secreto, pero terminó siendo víctima de extorsiones: conocidos suyos llegaron a fotografiar sus medicamentos y pedirle dinero a cambio de no divulgarlo.

Finalmente, en 2015 decidió hacerlo público en el programa Today de NBC. “Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. Desde hoy me libero de esta cárcel”, dijo entonces. Hoy, con serenidad, asegura que nunca transmitió el virus y que ha sido responsable con su salud y la de los demás.

Charlie Sheen entre excesos, polémicas y caídas

Durante décadas, Sheen fue etiquetado como el “niño rebelde de Hollywood”. En 1998 sufrió una sobredosis que lo llevó a rehabilitación, en 2010 fue condenado a un nuevo tratamiento por violencia doméstica contra su entonces esposa Brooke Mueller, y en 2011 protagonizó su caída más mediática: fue despedido de Two and a Half Men tras insultar a Chuck Lorre, creador de la serie.

Ese despido marcó un antes y un después. La estrella que en algún momento fue el actor mejor pagado de la televisión se convirtió en sinónimo de escándalo, y sus batallas personales eclipsaron su talento.

Un presente distinto

Hoy, con 60 años, Sheen afirma que lleva ocho años sobrio y que ha dedicado este tiempo a pedir disculpas y reparar los daños causados. “No quiero ser una víctima, sino dueño de mis decisiones pasadas”, sostuvo.

Lejos de los excesos, ahora se centra en su vida familiar. Es padre de cinco hijos: Cassandra, Sami, Lola, y los gemelos Bob y Max. Reconoce que ellos son su mayor motor y que su vida actual, mucho más calmada, está dedicada a ellos.

Un mensaje de redención

Charlie Sheen no niega los errores de su pasado, pero insiste en que contar su historia desde su propia voz es parte de su proceso de redención. Con sus memorias y documental a punto de estrenarse, el actor busca que sus confesiones sirvan también como reflejo de lo que implica sobrevivir al frenesí de Hollywood y sus excesos.

“Sé que cometí errores, pero estoy aquí. Sigo de pie. Y la vida continúa”, concluye.

