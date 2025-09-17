Cardi B anuncia su cuarto embarazo, el primero junto a Stefon Diggs

Cardi B, de 32 años, sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando su cuarto hijo, el primero junto a su actual pareja, el receptor de los New England Patriots Stefon Diggs. La artista hizo el anuncio durante una entrevista pregrabada con la presentadora Gayle King para el programa CBS Mornings, emitida el miércoles 17 de septiembre.

La intérprete de “Bodak Yellow” y “WAP” señaló que el nacimiento del bebé está previsto antes de febrero, justo cuando tiene programado el inicio de su próxima gira internacional.

“Me siento fuerte, muy poderosa”

Durante la entrevista, Cardi B —cuyo nombre real es Belcalis Almánzar— compartió su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa al estar trabajando tanto y, al mismo tiempo, creando una vida”, afirmó.

La rapera también destacó el apoyo incondicional de Diggs, de 31 años, con quien mantiene una relación pública desde mayo de 2025, cuando asistieron juntos a un partido de los Boston Celtics contra los New York Knicks en el Madison Square Garden.

“Somos muy solidarios el uno con el otro. Estamos en el mismo punto de nuestras carreras y siempre buscamos superarnos”, subrayó la cantante.

Vida familiar y nuevas prioridades

Cardi B es madre de tres hijos con el rapero Offset: Kulture Kiari (7), Wave Set (4) y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024. Por su parte, Stefon Diggs es padre de una niña de ocho años, Nova, fruto de una relación anterior.

La artista reveló que esperó para compartir la noticia de su embarazo porque quería asegurarse de que todo marchara bien y poder contarlo en sus propios términos: “Quería decirlo en mi propio tiempo… No estoy escondiéndome”, expresó.

Incluso confesó que, al momento de la grabación, aún no había informado a sus padres sobre la noticia, aunque planeaba hacerlo antes de la emisión: “Me dan miedo mis padres”, dijo entre risas, aclarando que ellos tienen una buena opinión de Diggs.

El apoyo de Diggs en momentos difíciles

En la entrevista, Cardi B también abordó el impacto emocional de la maternidad y de la presión mediática sobre su carrera. Confesó que dos semanas antes había atravesado un episodio de ansiedad por las críticas a su trabajo musical. “A veces, cuando la gente destroza tu arte, te duele y te aplasta”, comentó.

Según relató, fue Stefon Diggs quien la animó a sobreponerse, devolviéndole la confianza para seguir adelante.

Un nuevo álbum en camino

La rapera aprovechó para invitar al público a apoyar su próximo álbum “Am I the Drama?”, que se lanza este viernes. En las últimas semanas ha intensificado la promoción publicando los sencillos “Outside” e “Imaginary Playerz”, este último con un sample de la canción homónima de Jay-Z de 1997.

Entre los artistas invitados al disco figuran Summer Walker, Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Cash Cobain, Tyla, Janet Jackson y Megan Thee Stallion.

Una nueva etapa para Cardi B

Con este anuncio, Cardi B no solo marca un hito personal junto a Stefon Diggs, sino que también reafirma su capacidad para equilibrar su vida familiar y su exigente carrera musical. Su testimonio, compartido en uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense, refleja un momento de madurez, fuerza y apertura que conecta con su público.