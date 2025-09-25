Bad Bunny recibe amenaza de muerte durante su residencia en Puerto Rico

En medio del brillo, los aplausos y la adrenalina que generaron los conciertos de alto calibre de Bad Bunny, un episodio puso en evidencia el lado oscuro de la fama. Durante su espectacular maratón de 31 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, el artista se convirtió en blanco de una amenaza de muerte. Por lo tanto, el nombre de Bad Bunny sonó no solo por su éxito, sino también por motivos más oscuros, encendiendo alarmas en la isla y en medios internacionales.

El periodista puertorriqueño Jay Fonseca reveló que la amenaza fue “creíble” y que las autoridades federales, incluido el FBI, reforzaron la seguridad alrededor del cantante. Según Fonseca, todo comenzó cuando un individuo fue identificado. Estaba haciendo publicaciones en redes sociales donde expresaba su intención de matar al “Conejo Malo”. La situación fue tan delicada que se activó una alerta especial de seguridad. También se implementaron medidas discretas para proteger tanto al artista como al público asistente, a fin de que el renombrado Bad Bunny continuara con su espectáculo.

Medidas de seguridad extremas

Aunque no se han dado detalles sobre si el responsable fue detenido, los reportes indican que el sujeto estaba armado y presentaba serios problemas de comportamiento. Este hecho ha elevado aún más la preocupación de los fans. Asimismo, ha recordado que incluso los ídolos más adorados enfrentan riesgos reales detrás de los escenarios y la alfombra roja. Es evidente que ser estrella global como Bad Bunny conlleva un costo en seguridad.

En redes sociales, la noticia generó miles de comentarios de apoyo a Bad Bunny, quienes piden que se refuerce su seguridad durante sus futuras presentaciones, especialmente luego del incidente reciente.

La gira de Bad Bunny que paralizó Puerto Rico

Desde su debut en 2016, Bad Bunny ha pasado de ser una promesa del trap latino a convertirse en una superestrella global. Cada nuevo lanzamiento suyo se vuelve tendencia y encabeza listas en todo el mundo, un hecho que enfatiza el fenómeno Bad Bunny. El artista también ha generado titulares por sus posturas políticas y su influencia cultural.

Su reciente gira especial comenzó el 11 de julio y culminó el 20 de septiembre en su tierra natal. Se convirtió en todo un fenómeno cultural que paralizó San Juan. Sin embargo, esta amenaza eleva la tensión. Recuerda que detrás de cada éxito, cada sold-out y cada aplauso existe un precio invisible: la exposición al peligro para figuras de la talla de Bad Bunny.

El futuro del Conejo Malo

Tras cerrar su residencia de conciertos, Bad Bunny decidió tomarse un merecido descanso. Aunque ya circulan rumores de que está trabajando en su próximo proyecto musical. Mientras tanto, sus fans no pueden evitar preguntarse: ¿cómo afectará esta amenaza a la estrella que sigue desafiando los límites de la música y la cultura pop?

Lo cierto es que, con Bad Bunny, cada paso viene acompañado de emoción, espectáculo… y, en esta ocasión, un toque de peligro real. Con Bad Bunny, cada movimiento está bajo el escrutinio del público.