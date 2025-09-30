Ángela Aguilar llora la pérdida de Micky Hair, su estilista y amigo cercano

La cantante Ángela Aguilar atraviesa un momento de profundo dolor tras la trágica muerte de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair. El estilista de 28 años fue asesinado la noche del 29 de septiembre en Polanco, Ciudad de México. El ataque directo fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, dejando consternados a sus amigos, familiares y seguidores.

Horas después de que se difundiera la noticia, Ángela recurrió a sus redes sociales para rendir homenaje a quien no solo transformó su imagen, sino que se convirtió en un amigo cercano y confidente. En Instagram, la cantante compartió emotivos mensajes. Recordó la cercanía, apoyo y profesionalismo de Micky, dejando entrever el impacto personal que su partida ha tenido en su vida.

Más que un estilista: un amigo de confianza para Ángela

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado”, escribió Ángela Aguilar en sus Stories de Instagram. La cantante recordó cómo Micky la acompañó durante procesos de cambio de imagen. También le brindó seguridad en momentos difíciles y estuvo presente incluso en aquellos días en los que sentía miedo de salir o ser vista por el público. Según sus palabras, Micky siempre supo cómo hacerla sentir cómoda y motivarla a seguir adelante.

Ángela también recordó la personalidad y los pasatiempos de Micky Hair, resaltando su disciplina y entusiasmo por la vida. “Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, escribió la intérprete, actualmente casada con el cantante Christian Nodal.

Un profesional reconocido en el mundo del espectáculo

Micky Hair era ampliamente conocido por su talento con las tijeras y su cercanía con figuras del entretenimiento mexicano y latino. Entre sus clientas más destacadas se encontraban Altair Jarabo, Kenia Os y Natasha Dupeyrón. Su salón, Micky’s Hair, ubicado en Polanco, era un lugar de encuentro para celebridades. Era un espacio donde confiaban en su experiencia y sensibilidad para renovar su imagen.

Además de su trabajo como estilista, Micky se ganó la admiración de quienes lo conocieron por su profesionalismo, carisma y la forma en que impulsaba a sus clientes a sentirse seguros y confiados. Su partida deja un vacío en la industria de la belleza y el espectáculo.

La investigación del asesinato de Micky

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni esclarecido el móvil del ataque. La muerte de Micky Hair ha generado conmoción en la comunidad artística. Ha manifestado su dolor y solidaridad con Ángela Aguilar, mientras sus seguidores se vuelcan en redes sociales con mensajes de apoyo a la cantante.

La rapidez y violencia del asesinato ha provocado alarma. Muchos consideran que su trágica partida resalta la vulnerabilidad de los profesionales que, a pesar de su reconocimiento, también enfrentan riesgos en su vida cotidiana.