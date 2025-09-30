COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Novedades

Ángela Aguilar llora la pérdida de Micky Hair, su estilista y amigo cercano

Ángela Aguilar rinde homenaje a Micky Hair, quien impactó su vida con su profesionalismo y amistad tras su trágica muerte.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ángela Aguilar llora la pérdida de Micky Hair, su estilista y amigo cercano
Ángela Aguilar y Christian Nodal junto a Micky en su peluquería.
Ángela Aguilar llora la pérdida de Micky Hair, su estilista y amigo cercano
Ángela Aguilar y Christian Nodal junto a Micky en su peluquería.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La cantante Ángela Aguilar atraviesa un momento de profundo dolor tras la trágica muerte de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair. El estilista de 28 años fue asesinado la noche del 29 de septiembre en Polanco, Ciudad de México. El ataque directo fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, dejando consternados a sus amigos, familiares y seguidores.

Horas después de que se difundiera la noticia, Ángela recurrió a sus redes sociales para rendir homenaje a quien no solo transformó su imagen, sino que se convirtió en un amigo cercano y confidente. En Instagram, la cantante compartió emotivos mensajes. Recordó la cercanía, apoyo y profesionalismo de Micky, dejando entrever el impacto personal que su partida ha tenido en su vida.

Más que un estilista: un amigo de confianza para Ángela

Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado”, escribió Ángela Aguilar en sus Stories de Instagram. La cantante recordó cómo Micky la acompañó durante procesos de cambio de imagen. También le brindó seguridad en momentos difíciles y estuvo presente incluso en aquellos días en los que sentía miedo de salir o ser vista por el público. Según sus palabras, Micky siempre supo cómo hacerla sentir cómoda y motivarla a seguir adelante.

Ángela también recordó la personalidad y los pasatiempos de Micky Hair, resaltando su disciplina y entusiasmo por la vida. “Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, escribió la intérprete, actualmente casada con el cantante Christian Nodal.

El escrito que publicó Ángela en sus historias de Instagram.

Un profesional reconocido en el mundo del espectáculo

Micky Hair era ampliamente conocido por su talento con las tijeras y su cercanía con figuras del entretenimiento mexicano y latino. Entre sus clientas más destacadas se encontraban Altair Jarabo, Kenia Os y Natasha Dupeyrón. Su salón, Micky’s Hair, ubicado en Polanco, era un lugar de encuentro para celebridades. Era un espacio donde confiaban en su experiencia y sensibilidad para renovar su imagen.

Además de su trabajo como estilista, Micky se ganó la admiración de quienes lo conocieron por su profesionalismo, carisma y la forma en que impulsaba a sus clientes a sentirse seguros y confiados. Su partida deja un vacío en la industria de la belleza y el espectáculo.

La investigación del asesinato de Micky

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni esclarecido el móvil del ataque. La muerte de Micky Hair ha generado conmoción en la comunidad artística. Ha manifestado su dolor y solidaridad con Ángela Aguilar, mientras sus seguidores se vuelcan en redes sociales con mensajes de apoyo a la cantante.

La rapidez y violencia del asesinato ha provocado alarma. Muchos consideran que su trágica partida resalta la vulnerabilidad de los profesionales que, a pesar de su reconocimiento, también enfrentan riesgos en su vida cotidiana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Un brownie casi destruye su casa! Iba a calentar el postre y provoca un incendio

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Un brownie casi destruye su casa! Iba a calentar el postre y provoca un incendio

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Un brownie casi destruye su casa! Iba a calentar el postre y provoca un incendio

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO