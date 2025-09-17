COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Televisión

“Algunos reporteros tienen un léxico básico porque no leen”, critica Soraya Guerrero

La expresentadora Soraya Guerrero defiende la lectura como clave para mejorar la calidad en la presentación del espectáculo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Algunos reporteros tienen un léxico básico porque no leen”, critica Soraya Guerrero
Actualmente Soraya está alejada del mundo de la televisión.
“Algunos reporteros tienen un léxico básico porque no leen”, critica Soraya Guerrero
Actualmente Soraya está alejada del mundo de la televisión.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La expresentadora de farándula, Soraya Guerrero, no se guardó nada al cuestionar el nivel de preparación de algunos reporteros del espectáculo, asegurando que la falta de lectura limita la calidad de su trabajo frente a cámaras.

Guerrero realizó declaraciones contundentes sobre la preparación de ciertos comunicadores, entre ellos Dieter Hoffmann, Lazito (Leonardo Quezada), Silvana Torres y Jasú, defendiendo que su comentario es una observación profesional y no un ataque personal.

Una crítica desde la experiencia

“Si usted mañana se presenta a insultar a todo el mundo, yo voy a decir que usted es vulgar. Lo que dije fue una apreciación de lo que se ve día a día”, aclaró Guerrero en entrevista con EXTRA. La vinceña enfatizó que su objetivo es resaltar la importancia de la lectura para ampliar el vocabulario, mejorar la comunicación y enganchar al público con contenido más enriquecedor.

Soraya destacó que admira el trabajo del periodista Santiago San Miguel, a quien considera un ejemplo de preparación y manejo sólido de la palabra. “Esa cultura de lectura yo no la veo en muchos, y es clave para hacer bien cualquier trabajo. Cuando alguien amplía su vocabulario, no solo informa: también educa y engancha al público”, añadió sobre el ejemplo positivo de Guerrero.

Micrófono como herramienta, no arma

La exconductora lamentó que algunos jóvenes reporteros usen el micrófono “como un arma para sacar frustraciones” en lugar de fortalecer su discurso con análisis y vocabulario. “Leer un poquito más no hace daño, así como comprarse zapatos o maquillaje. Hay novelas de entretenimiento y hasta humor que pueden ayudar a crecer”, señaló, haciendo eco de las críticas de Guerrero.

Respuestas y reacciones ante las declaraciones de Soraya

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Lazito Quezada respondió: “No me interesa lo que diga Soraya, la verdad. Estamos expuestos y la gente tiene derecho a opinar”.

Dieter Hoffmann, sorprendido, aclaró: “Respeto, pero no comparto. Yo leo a diario y me preparo. Soraya incluso me escribía cuando estaba en ‘Hackers’ para decirme que yo era el único preparado, y ahora sale con este tipo de comentarios”.

Por su parte, Silvana Torres evitó entrar en polémica, recordando que mantiene buenas relaciones con Guerrero y tiene prohibido dar notas al respecto.

Consciente del debate que generan sus palabras, Soraya aseguró que no planea regresar al mundo del espectáculo, en parte por respeto a su padre, un pastor evangélico. “Solo me escapo un momento para ir al programa de Mariela Viteri”, añadió, dejando claro que su retiro es definitivo aunque mantiene vínculos con algunos espacios televisivos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO