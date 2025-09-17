“Algunos reporteros tienen un léxico básico porque no leen”, critica Soraya Guerrero

La expresentadora de farándula, Soraya Guerrero, no se guardó nada al cuestionar el nivel de preparación de algunos reporteros del espectáculo, asegurando que la falta de lectura limita la calidad de su trabajo frente a cámaras.

Guerrero realizó declaraciones contundentes sobre la preparación de ciertos comunicadores, entre ellos Dieter Hoffmann, Lazito (Leonardo Quezada), Silvana Torres y Jasú, defendiendo que su comentario es una observación profesional y no un ataque personal.

Una crítica desde la experiencia

“Si usted mañana se presenta a insultar a todo el mundo, yo voy a decir que usted es vulgar. Lo que dije fue una apreciación de lo que se ve día a día”, aclaró Guerrero en entrevista con EXTRA. La vinceña enfatizó que su objetivo es resaltar la importancia de la lectura para ampliar el vocabulario, mejorar la comunicación y enganchar al público con contenido más enriquecedor.

Soraya destacó que admira el trabajo del periodista Santiago San Miguel, a quien considera un ejemplo de preparación y manejo sólido de la palabra. “Esa cultura de lectura yo no la veo en muchos, y es clave para hacer bien cualquier trabajo. Cuando alguien amplía su vocabulario, no solo informa: también educa y engancha al público”, añadió sobre el ejemplo positivo de Guerrero.

Micrófono como herramienta, no arma

La exconductora lamentó que algunos jóvenes reporteros usen el micrófono “como un arma para sacar frustraciones” en lugar de fortalecer su discurso con análisis y vocabulario. “Leer un poquito más no hace daño, así como comprarse zapatos o maquillaje. Hay novelas de entretenimiento y hasta humor que pueden ayudar a crecer”, señaló, haciendo eco de las críticas de Guerrero.

Respuestas y reacciones ante las declaraciones de Soraya

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Lazito Quezada respondió: “No me interesa lo que diga Soraya, la verdad. Estamos expuestos y la gente tiene derecho a opinar”.

Dieter Hoffmann, sorprendido, aclaró: “Respeto, pero no comparto. Yo leo a diario y me preparo. Soraya incluso me escribía cuando estaba en ‘Hackers’ para decirme que yo era el único preparado, y ahora sale con este tipo de comentarios”.

Por su parte, Silvana Torres evitó entrar en polémica, recordando que mantiene buenas relaciones con Guerrero y tiene prohibido dar notas al respecto.

Consciente del debate que generan sus palabras, Soraya aseguró que no planea regresar al mundo del espectáculo, en parte por respeto a su padre, un pastor evangélico. “Solo me escapo un momento para ir al programa de Mariela Viteri”, añadió, dejando claro que su retiro es definitivo aunque mantiene vínculos con algunos espacios televisivos.