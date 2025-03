Compártelo con tus amigos:

Millie Bobby Brown no se queda callada y arremete contra los ataques a su físico en un video viral que nos tiene aplaudiendo. Con 21 años, la estrella de “Stranger Things” dice “basta” a la presión y se une a otras famosas que han enfrentado a los haters sin miedo.

La actriz que conquistó al mundo como Eleven en la serie ‘Stranger Things’, lanzó un potente mensaje el 3 de marzo de 2025 desde su Instagram, en algún rincón del planeta donde las redes sociales hierven.

En un video de casi tres minutos, Millie Bobby de 21 años, se plantó firme contra los titulares que han diseccionado su cara, su cuerpo y hasta su forma de vestir. “Crecer frente al mundo no significa que deban congelarme en el tiempo”, dijo, recordando cómo empezó en la industria a los 10 años. Su mensaje es claro: no va a pedir disculpas por madurar ni por ser ella misma.

El detonante fue una ola de artículos durante el tour de prensa de “The Electric State”. Algunos titulares, como “¿Qué le pasó a la cara de Millie Bobby Brown?” o “Millie parece la mamá de alguien”, la pusieron en el ojo del huracán. Ella respondió nombrando a los periodistas responsables, como Lydia Hawkin y John Ely, y soltó: “Esto no es periodismo, es bullying”.

“No voy a avergonzarme por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento. Me niego a pedir disculpas por crecer”, agregó la intérprete.

La reacción no se hizo esperar . Su video ya tiene más de 2.5 millones de likes y contando. Fans y famosos llenaron los comentarios con apoyo. Louis Partridge, su compañero en “Enola Holmes”, comentó: “Bien dicho, Millie. Con gracia”. Hasta Mckenna Grace, otra exniña prodigio, aplaudió: “Nadie merece esa presión por solo existir”.

Millie Bobby no es la única que se ha enfrentado a titulares

Millie Bobby no es pionera en esto, pero sí suma su voz a un coro poderoso. Madonna, en 2023, enfrentó críticas tras los Grammys por supuestas cirugías. La reina del pop, entonces de 66 años, escribió en Instagram: “El edadismo y la misoginia dominan este mundo”. No se achicó y dejó claro que no celebramos a mujeres mayores de 45 como se merece.

Otra que no se calló fue Adele. En 2022, tras su transformación física, los trolls la atacaron sin piedad. Ella respondió en redes: “Si tienes una opinión sobre mi cuerpo, no me la digas directo, soy humana”. Su mensaje fue un golpe directo a los haters que no saben cuándo parar.

Lizzo también ha sido un ícono en esta lucha. En 2022, la cantante de “Truth Hurts” contestó a los comentarios sobre su peso con sarcasmo: “Intenté estar flaca, pero luego fui a Jack in the Box y pedí tacos y egg rolls”. Su mezcla de humor y seguridad ha inspirado a millones a quererse como son, sin importar lo que diga la prensa.

Estas mujeres, como Millie Bobby, han convertido el escrutinio en un megáfono para el cambio. No solo defienden su derecho a existir sin filtros, sino que abren camino para las que vienen atrás.

Kerlley Ponce