Escultor responde a críticas por estatua de Florinda Meza en plaza de Zacatecas, México

Una escultura en honor a Florinda Meza, conocida por su papel como Doña Florinda en El Chavo del 8, ubicada en la plaza principal de Juchipila, Zacatecas, ha desatado controversia en redes sociales. Diversos usuarios han exigido su retiro, mientras que el escultor Víctor Hugo Yáñez Piña defendió la obra, destacando que es un reconocimiento a la trayectoria artística de la actriz. La pieza, instalada en 2019, ha generado opiniones divididas entre quienes la ven como un homenaje cultural y quienes cuestionan su estética y pertinencia.

La controversia se intensificó tras el estreno de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, que aborda la vida de Roberto Gómez Bolaños, esposo de Meza. La producción ha reavivado críticas hacia la actriz, particularmente por su relación sentimental con Gómez Bolaños, iniciada durante el matrimonio de este con Graciela Fernández. Esto motivó una convocatoria en Facebook titulada “Todos a quitar la escultura de Florinda”, programada para el 24 de julio a las 19:00 horas en la plaza principal de Juchipila, con más de 60,000 personas interesadas y cerca de 10,000 confirmando asistencia, según reportes de medios locales.

Defensa del escultor y contexto de la obra

Víctor Hugo Yáñez Piña, creador de la escultura, rompió el silencio en el programa De Primera Mano. “Admiro a la señora Florinda Meza por su trayectoria, belleza y estética. Fue lo que aprendí de ella para hacerla en escultura”, afirmó. El artista enfatizó que la obra, financiada por el gobierno de Zacatecas, celebra el legado artístico de Meza, no su vida personal. “Yo creo que quitarla no es decisión de ellos, no deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz”, añadió, respondiendo a las críticas en redes sociales.

La escultura, develada el 17 de enero de 2019, representa a Meza como “La Manola”, un personaje de la telenovela Milagro y Magia (1991), y lleva una placa que reconoce su contribución al cine y la televisión mexicana. En su inauguración, Meza expresó su gratitud en redes sociales: “Estoy feliz con mi estatua, develada hoy en Juchipila. Es un honor, me siento agradecida con mi gente”.

Reacciones divididas y trámite legal

La iniciativa para retirar la escultura ha ganado fuerza en redes, donde usuarios han calificado la obra como “la escultura de la vergüenza”. Algunos comentarios proponen reemplazarla por otro símbolo local, mientras que otros defienden su valor cultural. La serie Chespirito: Sin querer queriendo ha alimentado el debate al destacar tensiones entre Meza y excompañeros del elenco de El Chavo del 8.

Sin embargo, la remoción de la escultura no es un proceso sencillo. Según la legislación mexicana, cualquier decisión sobre monumentos públicos debe pasar por un proceso formal que involucra al ayuntamiento de Juchipila y, posiblemente, a instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Las firmas digitales recopiladas en redes, aunque superan las 25,000, carecen de validez oficial hasta ser presentadas con datos completos de los solicitantes.

Impacto de la escultura de Florinda Meza

El caso refleja cómo las redes sociales pueden amplificar controversias locales hasta convertirlas en fenómenos nacionales. Mientras algunos habitantes de Juchipila ven la escultura como un orgullo por el legado de Meza, otros consideran que su imagen pública se ha visto afectada por las revelaciones de la bioserie. Hasta el momento, ni Meza ni las autoridades municipales han emitido un pronunciamiento oficial sobre la convocatoria del 24 de julio.

El evento programado coincidirá con la emisión del último episodio de la serie, lo que podría intensificar el debate.