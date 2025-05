Escolaridad inconclusa: 128 mil mayores de 15 años vuelven a las aulas de clases

María Alejandra Núnez tiene 68 años, el pelo cenizo y las manos arrugadas. Sonríe tímidamente al contar que ya sabe “dibujar” su nombre. Su cuarto bisnieto la animó a que se escolarice y aprenda a leer y escribir.

Desde el año pasado ella asiste a clases vespertinas en un plantel fiscal de Salitre (Guayas). No es la única: sus compañeros son otros abuelos, bisabuelos, padres e incluso madres con niños en brazos.

“Me dediqué a criar hijos y luego nietos. No sabía ni lo que decían los carteles en las calles. No podía hacer ni la lista para el mercado. Me daba una vergüenza ser analfabeta. Pero, a esta edad, uno puede tomar fuerzas y cumplir sus sueños”, dice, emocionada.

Ministerio de Educación promueve el programa de escolaridad

María Alejandra Núnez es parte del programa permanente Escolaridad Inconclusa del Ministerio de Educación (MinEduc). Antes se hacían campañas temporales. La última fue Todos ABC Alfabetización.

“Desde 2022, las ofertas y servicios para jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de escolaridad inconclusa fueron institucionalizados”, explica la Ministra de Educación, Alegría Crespo, en entrevista dada a El Diario.

El MinEduc prioriza la asignación de recursos para los servicios educativos dirigidos a estas personas, “a través de la contratación de 4.875 docentes fiscales especializados, la habilitación de 786 instituciones educativas para la población y la distribución de materiales educativos”, según la ministra. Eso representa un rubro permanente de USD 5 millones al año. “Estos recursos garantizan una educación de calidad, ajustada a sus necesidades y contextos”.

Cuatro provincia con más estudiantes

Un total 127.922 personas -mayores de 15 años, que no saben leer ni escribir- han vuelto a las aulas. Pichincha concentra la mayor cantidad de estudiantes matriculados, con 34.285 , lo que representa el 26,79%. Le sigue Guayas con 18.589 (14,53%), Manabí con 7.463 (5,83%) y Tungurahua con 6.045 (4,73%).

La mayoría se encuentra en el grupo de 21 a 30 años, seguido por el grupo de 15 a 20 años. Y aunque el porcentaje es menor, también a escala nacional hay 2.663 personas mayores de 61 años que se han escolarizado, como María Alejandra Núñez. “Yo tengo unas comadres y algunas vecinas que tampoco saben leer ni escribir. Las estoy animando, para que vengan a la escuela. Yo ahora siento orgullo. Y mis nietos y bisnietos también”.

Para ellos, el MinEduc tiene seis módulos (dos de alfabetización y cuatro de postalfabetización). En tres jornadas (matutino, vespertina y nocturna) y las modalidades semipresencial, intensiva y a distancia.

Este programa también se ejecuta en las cárceles del país y en los centros especializados para personas con consumo problemático de alcohol y drogas.

El desafío en la ruralidad

El programa de escolaridad inconclusa brinda oportunidades inclusivas y flexibles. La modalidad semipresencial (alfabetización y post alfabetización) no exige asistencia regular al establecimiento educativo. Requiere un trabajo estudiantil independiente y un acompañamiento presencial periódico.

En las zonas rurales con alta dispersión geográfica, hay tutorías que permiten una retroalimentación del avance curricular. “Es posible que el analfabetismo se repita en hijos de padres analfabetos, especialmente en contextos rurales, pero también es posible romper ese ciclo con acciones concretas”, explica la ministra Alegría Crespo.

“El aprendizaje se convierte en una experiencia intergeneracional que rompe patrones de exclusión y construye nuevas oportunidades. El MinEduc garantiza el acceso gratuito y de calidad a la educación, con escuelas cercanas y recursos adecuados. Además, se adaptar la educación al contexto rural, respetando los tiempos agrícolas y las necesidades locales”.

Por: Allen Panchana (3)