«Es un farsante»: madre de víctima reacciona a declaraciones de exmilitar capturado en Perú

La Policía Nacional del Perú capturó a Christian Gabriel B. J., exmilitar ecuatoriano y uno de los hombres más buscados en Ecuador por el femicidio de Cristina Balcázar, en la noche del miércoles 29 de mayo en Callao, Perú. Tras su detención, el implicado ofreció declaraciones a la policía peruana sobre la acusación en su contra, generando indignación en la familia de la víctima.

Capturado en Perú: primeras declaraciones

Christian Gabriel B. J. fue capturado como resultado de la operación internacional ‘Fénix 159’, que contó con la cooperación de la Policía Nacional de Ecuador y la Policía Nacional del Perú, sumado a una notificación roja de INTERPOL. Tras ser detenido por agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac), el exmilitar admitió haber ingresado a Perú por Tumbes y reconoció la existencia de una orden de captura por asesinato en Ecuador. Sin embargo, al ser interrogado sobre la identidad de la víctima, negó conocer a Cristina Balcázar, afirmando que «ella no era mi pareja, nada que ver, no tenía ninguna relación, ningún vínculo con ella, ella era una amistad nada más».

Indignación de la familia Balcázar

Las declaraciones de Christian Gabriel B. J. provocaron una fuerte reacción en la familia de Cristina Balcázar. María Ortiz, madre de la víctima, expresó su indignación: «Es un mentiroso, un farsante, ¿cómo va a decir que nunca la conoció a mi hija? Entonces, ¿cómo se explica que el niño que mi hija llevaba en el vientre tenga el mismo ADN de él?».

Un hermano de Cristina también desmintió al exmilitar, recordando que Christian Gabriel conocía a la familia y que incluso lo llamaba «cuñado». Exigió que el detenido asuma la verdad de sus actos.

«Es una cosa que no tiene nombre que este señor este venga a decir que no conoce a mi hermana. Primero porque él me conocía a mí, compartimos en algún momento en reuniones de amistades. En un inicio él pretendía a mi otra hermana por parte de papá, pero ella nunca le hizo caso. Una vez este señor se chocó borracho y quien lo ayudó fue mi hermana, entonces que venga a decir que no lo conoce a Cristina discúlpenme, pero que sea hombrecito, así como tuvo la desfachatez, la sangre fría para hacer el cometimiento que hizo, que por lo menos alguna vez en la vida sea hombrecito y diga la verdad», dijo el familiar de Cristina.

Un femicidio que conmocionó a Ecuador

El caso de Cristina Balcázar, oriunda de Santo Domingo de Los Tsáchilas, conmocionó a Ecuador en 2020. Cristina, embarazada de siete meses, desapareció el 25 de noviembre de 2020 después de salir para un control prenatal. Su cuerpo fue encontrado doce días después, el 7 de diciembre, en un lote baldío, maniatado y en estado de descomposición. La autopsia reveló que murió por asfixia mecánica. Christian Gabriel B. J., miembro activo de las Fuerzas Armadas y pareja de Cristina, fue rápidamente identificado como el principal sospechoso. La Fiscalía presentó evidencias contundentes, incluyendo videos, intercepciones telefónicas y análisis de ADN que confirmaron su paternidad sobre el bebé.

Proceso de extradición y clamor de Justicia

La familia Balcázar, con la captura de Christian Gabriel B. J., espera que se agilice su extradición a Ecuador. María Ortiz declaró: «Mientras él no esté aquí y bajo rejas con una sentencia, no hay justicia todavía». Agradeció el trabajo de Dinased y el bloque de búsqueda, pero reiteró que la tranquilidad llegará solo cuando el implicado esté en territorio ecuatoriano enfrentando a la justicia. Christian Gabriel B. J. permanece bajo custodia de las autoridades peruanas mientras se gestiona el proceso de extradición.