Compártelo con tus amigos:

¡Drama en las cocinas! Érika Vélez responde con todo a las acusaciones de favoritismo en MasterChef Celebrity Ecuador 2, mientras la final del 24 de marzo se calienta.

Érika Vélez, la carismática presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador 2, está en el ojo del huracán por supuestamente favorecer a Álex Vizuete. A días de la gran final, el 24 de marzo en las redes, especialmente X, los fans no sueltan el tema y ella salió a aclararlo todo con estilo.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador está que arde, y no solo por los fogones. A través de su cuenta de X, Érika Vélez se enfrentó a una ola de comentarios que la señalan por tener “favoritos” en el programa, especialmente al actor Álex Vizuete. Los seguidores no tardaron en alzar la voz. Uno escribió: “No me sorprende si por poder del guion o por ser el favorito de Érika, llega hasta la final Don comedias Audios”.

La manabita no se quedó callada y respondió: “Mi favorito era Cristian y se me fue”, refiriéndose a Christian Norris, eliminado antes.

Pero las críticas no pararon ahí. Una fan soltó: “En la otra temporada no eras así, ahora se nota el favoritismo”. Érika, con la final a la vuelta de la esquina, decidió poner paños fríos y mandar un mensaje claro: “Aprovechen los pocos días que quedan antes de la final y apoyen a su favorito”. Nada de rencores, solo buena vibra.

Cocina, amigos y trabajo: Érika Vélez pone los puntos

La presentadora, que seguirá al frente del programa en la próxima temporada, dejó caer una reflexión en X que se robó aplausos: “MasterChef no lo gana el que se lleva el premio, sino quien lo sabe aprovechar”. Y tiene razón. Exparticipantes que no levantaron el trofeo hoy brillan en sus proyectos, algo que a Érika la llena de orgullo. “Me enorgullece ver esos logros”, dijo, dejando claro que sabe separar lo personal de lo profesional.

El actor Álex Vizuete, amigo declarado de Vélez, está en el Top 5, igualando la marca de su ex, Gigi Mieles, en temporadas pasadas. Esto solo avivó las sospechas de los fans, pero Érika insiste: no es juez, no decide quién se queda. “No van a lograr ensuciar mi trabajo”, escribió, firme como siempre.

Comparado con polémicas pasadas, como las tensiones entre concursantes en la primera temporada, este lío parece más ruido que realidad. Érika Vélez cerró con un toque positivo: “Me quedo con los que siempre han estado ahí, creciendo conmigo”. Así, entre sartenes y tuits, la final promete emociones fuertes. ¿Quién ganará? Eso lo sabremos pronto.

Kerlley Ponce