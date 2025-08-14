COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

El argentino, conocido como “Coco”, comunicó oficialmente su salida del AEK a través de sus redes sociales.
Erik Lamela deja el fútbol profesional y será asistente en Sevilla.
Noemí Moreira

Redacción ED.

Erik Lamela, exfutbolista de River Plate, Roma, Tottenham y Sevilla, decidió poner fin a su carrera profesional a los 33 años tras rescindir su contrato con el AEK de Atenas, según informó el periodista César Luis Merlo y confirmó el entorno del jugador al portal Infobae. El argentino, aquejado por lesiones en los últimos años, se incorporará como asistente técnico de Matías Almeyda en el Sevilla, club donde jugó hasta 2024.

Erik Lamela, conocido como “Coco”, comunicó oficialmente su salida del AEK a través de sus redes sociales: “De mutuo acuerdo con el club AEK decidimos finalizar mi contrato. Solo tengo palabras de agradecimiento. Fue una experiencia muy linda, conocí un fútbol diferente, un país maravilloso y una afición sin duda la mejor de Grecia”. Su paso por el club griego, donde jugó 31 partidos y marcó 6 goles, terminó abruptamente debido a problemas físicos que le impidieron completar la pretemporada, según el diario griego TaNeaEl medio In reportó que Lamela recibirá una compensación de aproximadamente 1,6 millones de dólares por los dos años restantes de su contrato, que estipulaba un salario anual de cerca de 2,7 millones de dólares.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Erik Lamela (@eriklamela)

Trayectoria marcada por talento y lesiones

Erik Lamela emergió como una de las grandes promesas de River Plate, debutando en 2009 y destacándose como mediocampista ofensivo entre 2010 y 2011, durante una etapa crítica que terminó con el descenso del club a la Primera B Nacional. En 2011, fue transferido a la Roma por unos 18,3 millones de dólares, donde brilló bajo la dirección de Luis Enrique y Zdenek Zeman. En la temporada 2012-2013, registró su mejor rendimiento con 15 goles en 33 partidos.

Mientras que en 2013, el Tottenham pagó cerca de 32,3 millones de dólares por su pase. Pese a un inicio difícil por lesiones y la adaptación a la Premier League, Erik Lamela se consolidó con Mauricio Pochettino, sumando más de 250 partidos y 37 goles. Su gol de rabona contra Arsenal en 2021, premiado con el Puskás de la FIFA, marcó uno de los puntos más altos de su carrera. Sin embargo, las lesiones recurrentes afectaron su regularidad.

En 2021, Erik Lamela llegó al Sevilla en un intercambio que incluyó a Bryan Gil. En el club andaluz, anotó 16 goles en 92 partidos y formó parte del equipo campeón de la UEFA Europa League 2022-2023. Su etapa en el AEK de Atenas, bajo las órdenes de Almeyda, finalizó con un gol reconocido como el mejor de la temporada en la Super League griega.

Relación con Almeyda y nuevo rol

El vínculo entre Erik Lamela y Almeyda se forjó en River entre 2009 y 2011, y se reforzó cuando el entrenador lo fichó para el AEK en 2024. Tras la salida de Almeyda del club griego y su llegada al Sevilla, Lamela decidió unirse a su cuerpo técnico como asistente, iniciando una nueva etapa profesional.

Legado en el fútbol

Erik Lamela acumuló 508 partidos y 87 goles entre clubes y la selección argentina, donde disputó 25 encuentros y marcó 3 goles, incluyendo la Copa América Centenario 2016. Su retiro, motivado por problemas físicos, cierra una carrera destacada en ligas de élite como la Serie A, Premier League y LaLiga, donde dejó huella por su técnica y creatividad.

El fútbol argentino despide a una figura clave de la última década, mientras Erik Lamela se prepara para contribuir desde el cuerpo técnico del Sevilla. Su transición al rol de asistente refleja una tendencia entre exjugadores que buscan seguir ligados al deporte.

 

