Michelle Obama y su hermano Craig Robinson lanzan “IMO”, un pódcast semanal que explora dilemas cotidianos con invitados especiales, disponible desde el 12 de marzo en audio y video.

Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, y su hermano Craig Robinson estrenan el pódcast “IMO with Michelle Obama & Craig Robinson“. Los dos primeros episodios salieron a las 05h00 de Ecuador, este miércoles 12 de marzo de 2025. El mismo es producido en Washington D.C. por Higher Ground, con el propósito de abordar preguntas sobre la vida, las relaciones y el mundo actual junto a invitados destacados.

El podcast “IMO with Michelle Obama & Craig Robinson” y sus dos episodios están disponibles en plataformas como YouTube y servicios de audio. Producido por Higher Ground, la compañía fundada por Michelle y Barack Obama, el programa busca ofrecer conversaciones sinceras sobre temas que afectan la vida diaria. Los hermanos compartirán experiencias personales y responderán preguntas de la audiencia junto a figuras reconocidas.

La primera temporada del producto informativo de Michelle Obama incluye a invitados como la actriz Issa Rae, quien aparece en el segundo episodio. Además de Keke Palmer, Tyler Perry, Seth Rogen y Abby Wambach, entre otros.

Los temas abarcarán desde desafíos en las relaciones y la crianza hasta reflexiones sobre amistad y crecimiento personal. Según un comunicado oficial, el podcast combina “consejos prácticos, anécdotas y humor”.

I’m so excited for you to get to know my big brother @CraigMalRob on the @IMOpodcasts!



In our first episode, we share stories about growing up on Euclid Avenue in Chicago and the journey that led us to who we are today — from life on the South Side to going to college together… pic.twitter.com/h9Od0xRUOg