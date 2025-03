Compártelo con tus amigos:

¡Elizabeth Gutiérrez está de vuelta y más radiante que nunca! En una entrevista con People en Español, la actriz abrió su corazón sobre su soltería, sus hijos y su renacer en 2025.

Elizabeth Gutiérrez renació tras su separación de William Levy en 2024. En una entrevista con People en Español, la actriz mexicoamericana reveló desde Miami, Estados Unidos, cómo sus hijos y su carrera la han impulsado a una nueva etapa de éxito y crecimiento personal.

Elizabeth Gutiérrez no se detiene. Tras dos décadas con William Levy, la actriz dijo “¡basta!” y ahora vive su mejor momento. En su plática con People en Español, confesó que sus hijos, Christopher (18) y Kailey (15), son su inspiración diaria. “Todo lo que me pasa les afecta, su bienestar es lo primero”, contó con ese toque de mamá orgullosa.

Un nuevo capítulo profesional para Elizabeth Gutiérrez

Y no solo es mamá full-time. Elizabeth está lista para arrasar con Eva y Adán, una comedia romántica junto a Julián Gil que se estrenará pronto. “En lo profesional hay muchos planes”, adelantó. ¡La soltería le sienta increíble!

La soltería no la apagó, al contrario, la encendió. Después de un 2024 lleno de titulares sobre su ruptura, ella optó por enfocarse en sí misma y su familia. Comparado con otras separaciones famosas, como la de JLo y Ben Affleck, Elizabeth lleva su proceso con una calma que inspira.

Un renacer con valores para Gutiérrez

“No sé si he sido exitosa, pero he sido leal a mis valores”, dijo en la entrevista, y esas palabras resuenan. Entre grabaciones y tiempo con sus hijos, Elizabeth está tejiendo una nueva historia. “Hago lo que me dicta el corazón, sin importar el qué dirán”, agregó.

No es la primera vez que una ruptura la impulsa. Tras altibajos con Levy , Elizabeth Gutiérrez siempre ha salido adelante. Ahora, con fe y familia, su renacer en 2025 promete ser épico.

Un regreso esperado al cine

La producción de Eva y Adán marca el retorno de Gutiérrez a la pantalla grande, un medio en el que no había incursionado con frecuencia. Según la actriz, el rodaje comenzó en Miami, ciudad donde reside, y representa un paso significativo en su carrera. “Estoy feliz de compartirles esta buena noticia”, afirmó, subrayando su emoción por volver a conectar con su público a través de este trabajo.

Reacciones y expectativas

Aunque la entrevista se enfocó en su carrera, también surgieron críticas de conductores de En casa con Telemundo, quienes señalaron que Elizabeth Gutiérrez no acudió a una cita pactada para promocionar la película. “Nos dejó esperando”, dijo Gabriel Coronel, según reportó People en Español el mismo día. Pese a esto, Gutiérrez mantuvo un tono positivo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.