Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Entre sol y lloviznas: Así será el clima este viernes, 8 de agosto en Ecuador

Consulta el pronóstico del clima para este 8 de agosto de 2025 en Portoviejo, Manta, Guayaquil, Quito y Cuenca.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ha emitido el pronóstico del clima para este viernes 8 de agosto de 2025, abarcando las ciudades de Portoviejo, Manta, Guayaquil, Quito y Cuenca.

El informe, publicado este viernes 8 de agosto, incluye datos sobre temperatura, probabilidad de lluvia y condiciones generales, como parte del monitoreo continuo de los sistemas meteorológicos en el país. Según el INAMHI, las condiciones climáticas en la costa estarán influenciadas por vientos alisios, mientras que en la sierra predominarán patrones estacionales típicos de agosto.

Así será el clima en Portoviejo

En Portoviejo, capital de Manabí, el INAMHI prevé temperaturas entre 21 °C y 30 °C para el 8 de agosto de 2025. La sensación térmica rondará los 32 °C debido a una humedad del 75%, influenciada por la cercanía al océano Pacífico.

La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), por lo que se recomienda usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol. La probabilidad de lluvia es del 25%, con posibles lloviznas ligeras en la tarde.

Portoviejo, en la región costera, experimenta un clima soleado con variaciones marcadas por la humedad y las corrientes oceánicas.

Manta con clima despejado

En Manta, también en Manabí, se espera una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 21 °C mañana. La sensación térmica alcanzará los 31 °C, con una humedad del 78%.

La radiación UV estará en nivel 8 (alta), y no se espera lluvia, con una probabilidad del 0%. El día será soleado, ideal para actividades al aire libre.

Manta, conocida por su actividad turística y pesquera, disfrutará de condiciones típicas de la costa en agosto, según datos históricos del INAMHI.

Cielo despejado en Guayaquil

En Guayaquil, el INAMHI pronostica temperaturas entre 21 °C y 31 °C para el 8 de agosto de 2025. La sensación térmica llegará a 34 °C debido a una humedad del 80%. La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), recomendando precauciones al estar al sol.

No se espera lluvia, con una probabilidad del 0%, y el día será soleado, perfecto para planes al aire libre en la ciudad más poblada del país.

Ambiente templado en la Sierra

En Quito, a 2,850 metros de altitud, se prevé una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de 8 °C para el 8 de agosto de 2025. La sensación térmica será de 18 °C, con una radiación UV en nivel 10 (extremadamente alta), por lo que se recomienda usar protector solar y sombrero.

La probabilidad de lluvia es del 45%, con chubascos aislados esperados en la tarde. Quito, influenciada por su altitud, presenta variaciones climáticas estacionales, y las lluvias podrían estar asociadas a la cordillera oriental.

Clima en Cuenca

En Cuenca, a 2,560 metros, se espera una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 5 °C el 8 de agosto de 2025. La sensación térmica será de 20 °C, con una radiación UV en nivel 9 (muy alta).

La probabilidad de lluvia es del 15%, con posibles lloviznas ligeras al final del día. El clima soleado predominará, pero se recomienda llevar un abrigo por las mañanas frías.

