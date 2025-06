Entre recuerdos y homenajes: la experiencia de quienes conmemoran el Día del Padre sin su progenitor

Cada tercer domingo de junio, en Ecuador y otros países, se celebra el Día del Padre. Sin embargo, para quienes han perdido a sus progenitores, esta jornada adquiere un significado distinto. Niños, adolescentes y adultos jóvenes que han sufrido la muerte de su padre enfrentan la fecha con rituales personales, silencios, recuerdos y emociones complejas. Este fenómeno, aunque silencioso, afecta a miles de familias en todo el país.

Una fecha marcada por la ausencia

Según datos del Registro Civil de Ecuador, en el último quinquenio se han emitido más de 300.000 actas de defunción de hombres en edad de paternidad, lo que representa una parte considerable de hogares donde los hijos deben enfrentar el Día del Padre con una silla vacía en casa. Esta situación afecta tanto a niños pequeños como a adultos que siguen conmemorando la memoria de su padre con diferentes gestos.

En muchos hogares, los rituales de homenaje van desde visitar el cementerio hasta escribir cartas, encender velas o simplemente mirar fotografías. “Todos los años le escribo una carta. Aunque ya no está, siento que me escucha”, dice Natalia C., una joven de 17 años en Guayaquil que perdió a su padre por complicaciones de salud en 2021.

Impacto emocional y formas de conmemoración el Día del Padre en ausencia

Psicólogos especializados en duelo explican que el Día del Padre puede intensificar la tristeza en niños y adolescentes que aún procesan la pérdida. La exposición a celebraciones escolares, redes sociales o medios de comunicación también puede generar sentimientos de aislamiento.

A nivel educativo, algunas instituciones han empezado a implementar actividades alternativas que permiten recordar al padre sin obligar a los estudiantes a participar en actos tradicionales si no lo desean. Esta práctica busca ser más inclusiva y empática, según docentes de centros escolares en Quito y Cuenca.

Además, grupos de apoyo como Fundación El Buen Duelo han notado un incremento en las consultas y talleres familiares en fechas cercanas al Día del Padre, enfocándose en cómo manejar emociones de niños y jóvenes huérfanos, sin invisibilizar su dolor ni forzar celebraciones.

Recordar también es celebrar

En muchas familias, el recuerdo se transforma en homenaje positivo. Desde preparar el platillo favorito del padre, ver juntos una película que le gustaba o escuchar su música preferida, los hijos encuentran formas personales de mantener viva la memoria.

“Lo recordamos con su camisa favorita puesta. Aunque no esté, lo sentimos cerca”, explica Diego R., de 35 años, padre de dos hijos y huérfano desde los 19. Para él, enseñar a sus hijos sobre su propio padre es también una forma de transmitir legado.

En redes sociales, hashtags como #DíaDelPadreEnElCielo y #PapáSiempreConmigo se vuelven tendencia, evidenciando que la ausencia física no impide que se siga celebrando con cariño y respeto.

Día del Padre: una celebración con múltiples formas

El Día del Padre en Ecuador no es solo una fecha comercial o festiva. Para muchos, es una jornada de memoria y resiliencia. A través de gestos íntimos y colectivos, los hijos de padres fallecidos encuentran maneras de conectarse emocionalmente, rindiendo homenaje sin olvidar que el duelo es también parte del amor.