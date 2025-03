Compártelo con tus amigos:

El presentador Isaac Delgado abre su corazón, habla de su duelo, el difícil momento que atraviesa su novia Úrsula y cómo intenta no perderse en el caos.

¿Qué pasa cuando un ícono de la tele como Isaac Delgado decide bajar la guardia? El presentador de Noticias de la Mañana confesó a EXTRA, que tras la muerte de su padre y con su novia, Úrsula Strenge, enfrentando la internación de su hija, tomó vacaciones para sanar. ¿Por qué? Porque entre ser el soporte de todos, se olvidó de sí mismo.

Isaac Delgado, ese rostro que nos despierta con energía en la pantalla, está viviendo un torbellino emocional. La pérdida de su padre, Carlos Delgado, víctima de cáncer pulmonar el 22 de junio de 2024, lo golpeó duro. Pero eso no es todo: su pareja, la psicóloga Úrsula Strenge, atraviesa su propia tormenta con su hija en la UCI desde noviembre de 2024. “He sido un sostén para todos: familia, amigos, mi novia… Pero, ¿y yo?”, dijo Isaac en una entrevista que dejó corazones temblando.

El presentador confesó que volver al trabajo fue un reto titánico. “Muchos me veían alegre, pero en los cortes me iba al fondo del estudio, respiraba profundo y me daba un par de cachetadas para seguir”, reveló. Sus compañeros de Noticias de la Mañana —José Luis, La Nena, Gaby Pazmiño, Soledad y Emiliana— fueron su roca. Sin alardear, lo apoyaron en silencio, demostrando que el equipo es más que cámaras y luces.

Isaac también destacó un gesto que lo marcó: el cariño del público en redes. “Leía comentarios de apoyo, palabras de aliento. Eso me levantaba”.

Isaac no hizo de lado el amor en tiempos difíciles

La relación con Úrsula Strenge, aunque sólida, también sintió el impacto. Con él en Guayaquil velando por su padre y ella en Quito junto a su hija, el tiempo juntos se esfumó. Pero Isaac no se rindió: el 14 de febrero de 2025, subió un video a Instagram tocando el violín en la playa para ella. “No podíamos estar juntos, pero quise que sintiera esa conexión”, explicó. El clip se viralizó, y Úrsula respondió en redes: “Gracias, mi amor, esto me llena el alma”.

Entre tanto drama, surgieron chismes de separación. Isaac los desechó con clase: “No les pusimos atención. Estaba enfocado en lo mío y en lo de ella”. La pareja dejó claro que su prioridad no son los titulares, sino salir adelante juntos.

Contexto no falta: en 2023, Isaac ya había enfrentado rumores similares tras un viaje solitario, pero siempre los calló con hechos. Hoy, su historia resuena con cualquiera que haya sentido el peso de sostenerlo todo. “Mi herida cicatriza, pero es profunda”, admite. Y aunque las vacaciones le dieron un respiro, el mensaje es claro: hasta los más fuertes necesitan un descanso.

Kerlley Ponce