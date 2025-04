Entre el amor y el odio: Leonardo 'Lazito' Quezada habló sin filtros sobre su rol en la farándula ecuatoriana.

En el candente mundo de la farándula ecuatoriana, Leonardo ‘Lazito’ Quezada se erige como una figura singular. Su perspicacia y su estilo directo lo han convertido en un personaje central, capaz de generar intensos debates y acaparar titulares constantemente.

Recientemente, en una conversación franca con el medio Metro Ecuador, Quezada ofreció una mirada íntima a su mundo, desvelando las razones detrás de su peculiar capacidad para inspirar tanto afecto como «odio» dentro del competitivo ambiente del espectáculo nacional.

Leonardo ‘Lazito’ Quezada, entre el periodismo y el show

Si bien Leonardo ‘Lazito’ Quezada reconoce la importancia fundamental de adherirse a los principios del periodismo al momento de informar, también admite que, en ciertas ocasiones, el show y la búsqueda del entretenimiento se vuelven prioritarios. «Tú sabes que igual yo soy funcional al show, hago entretenimiento y estoy como para que la gente se pueda divertir o ver algo más. O sea, yo no estoy aquí para enseñar o dar cátedra, ni nada por el estilo», manifestó con su inconfundible franqueza.

Al ser consultado sobre la autenticidad de las noticias que maneja, Leonardo ‘Lazito’ Quezada fue categórico. «Son reales. Tal vez y los personajes nos inventen ciertas cosas, y caemos en su juego, pero igual nos genera (contenido) y mientras todo sirva es parte de este medio», puso de manifiesto ante la intrincada relación que a menudo existe entre los medios de comunicación y las personalidades del espectáculo.

Le gusta generar emociones

Pero, ¿qué explica las opiniones divididas que suscita en las redes sociales? Leonardo ‘Lazito’ Quezada respondió con la convicción que lo caracteriza: «Me gusta generar emociones. El día que deje de generar emociones en la gente me preocuparé. Yo no comparto con que tiene que ser tibio, no, para mí es blanco o oscuro. Lo tibio no existe, no funciona. No vale, no sirve. Así es», detalló.

Esta clara división se ha convertido en un sello distintivo de ‘Lazito’. Su sinceridad, sus críticas en ocasiones punzantes y su habilidad para tocar temas sensibles dentro del universo de la farándula lo transforman en una figura controversial, pero, al mismo tiempo, enormemente seguida para una audiencia que valora las opiniones sin filtros.

Sin favoritismo en ‘Los Hackers del Espectáculo’

Finalmente, ante la interrogante sobre posibles tratos preferenciales con diversas figuras de la pantalla chica dentro de ‘Los Hackers del Espectáculo’, el programa de televisión en el que participa, Leonardo ‘Lazito’ Quezada fue enfático: «No, para nada. Soy un humilde servidor y soy funcional«, reiteró el popular comunicador.