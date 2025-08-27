Enrique Iglesias, a sus 50 años, será padre por cuarta vez junto a Anna Kournikova

El cantante Enrique Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa Anna Kournikova, de 44, serán padres por cuarta vez. La pareja, que mantiene una relación desde hace 24 años, se encuentra en la etapa intermedia del embarazo y espera la llegada del nuevo integrante de la familia a finales de 2025, según información confirmada por fuentes cercanas a través de la revista ¡HOLA!.

Un embarazo discreto, pero confirmado

Aunque en los últimos meses surgieron rumores sobre un posible embarazo, especialmente tras la aparición de Anna en ropa deportiva oversize, la pareja no había confirmado públicamente la noticia.

Las imágenes fueron tomadas durante una salida en Miami con sus hijas, y el cambio en su fisonomía, sumado a su ausencia en conciertos recientes de Enrique en España, avivó las especulaciones.

Ahora, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Anna Kournikova está embarazada y que tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado.

Una familia en crecimiento

Con esta nueva llegada, la familia Iglesias-Kournikova se ampliará a seis miembros. El matrimonio tiene ya tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, nacidos en diciembre de 2017, y Mary (también llamada Masha), nacida en enero de 2020.

Esta será también una alegría para Isabel Preysler, madre de Enrique, quien recibirá a su noveno nieto. La abuela ya comparte su amor entre los hijos de Chábeli Iglesias, Ana Boyer y el propio Enrique.

A lo largo de los años, Enrique y Anna han optado por llevar sus embarazos con extrema discreción, alejados del foco mediático. Las confirmaciones de nacimientos anteriores también llegaron de forma retrospectiva y reservada.

Más de dos décadas juntos

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001, durante el rodaje del videoclip “Escape”, uno de los mayores éxitos del artista español. Desde entonces, han mantenido una relación estable, aunque alejada de la vida pública.

La pareja reside en Indian Creek, Miami, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde también viven celebridades como Jeff Bezos e Ivanka Trump.

A pesar de su alta exposición profesional, tanto Enrique como Anna han priorizado una vida familiar tranquila, con pocas apariciones públicas y sin grandes anuncios personales.

En plena gira internacional

El embarazo llega en un momento profesional activo para Enrique Iglesias, quien se encuentra en medio de una gira internacional que lo lleva por países como México, Bulgaria, India y Emiratos Árabes Unidos.

En julio de este año, ofreció un concierto en Gran Canaria, España, su primera presentación en territorio español en seis años. La ausencia de Anna en ese evento también fue señalada como indicio de su embarazo, reforzado por recomendaciones médicas para evitar vuelos largos en las primeras etapas de gestación.

Pese a su agenda, Enrique ha asegurado en varias entrevistas que su prioridad es su familia:

“Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar”, declaró recientemente.

Anna, enfocada en su rol de madre

Anna Kournikova, quien se retiró del tenis profesional en 2003 debido a una lesión de espalda, ha centrado su vida en la crianza de sus hijos y en su entorno familiar.

Aunque rara vez se la ve en público, imágenes recientes confirmaron que mantiene un perfil discreto y alejado de eventos sociales.

En enero de este año, fue fotografiada usando una bota ortopédica, lo que generó rumores sobre su estado de salud. Más tarde se supo que se trataba de un accidente doméstico leve sin consecuencias graves.