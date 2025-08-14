COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Impacto

Enfrentamiento en Montecristi deja dos detenidos vinculados a ataque armado

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos tras un enfrentamiento armado con la Policía en Montecristi, relacionado con el asesinato de Eddie Alexis Cuzme ocurrido horas antes.
Dos detenidos tras cruce de disparos con la Policía en Montecristi
Dos detenidos tras cruce de disparos con la Policía en Montecristi

Redacción

Redacción ED.

Pasadas las 15h00 de este jueves 14 de agosto de 2025, un enfrentamiento armado entre supuestos delincuentes y elementos de la Policía Nacional en la avenida Metropolitana de Montecristi dejó como resultado dos detenidos, uno de ellos herido, en el marco de las investigaciones por el asesinato de Eddie Alexis Cuzme, registrado esa misma mañana.

El inicio de la persecución en Montecristi

Según informó Willian Castro, jefe de la Policía en Montecristi, agentes de unidades investigativas realizaban diligencias relacionadas con el crimen de Cuzme cuando identificaron una motocicleta con características similares a la que habría sido utilizada en el atentado.

Ante esta coincidencia, se inició una persecución. Durante el operativo, los sospechosos abrieron fuego contra el vehículo policial, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena avenida Metropolitana.

Uso progresivo de la fuerza y detención

Castro explicó que, en respuesta al ataque, los uniformados hicieron uso progresivo de la fuerza, logrando detener a los dos ocupantes de la motocicleta. Uno de ellos resultó herido y recibió atención médica inmediata.

La Policía Nacional indicó que ambos sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Hallazgo de un arma de fuego en Montecristi

Tras la detención, se ejecutó un operativo de búsqueda en la zona. Durante la inspección, los uniformados encontraron un arma de fuego oculta entre matorrales, presuntamente utilizada en el enfrentamiento. El indicio fue levantado y trasladado a Criminalística para las pericias balísticas correspondientes.

Relación con el asesinato de Eddie Alexis Cuzme

El jefe policial precisó que la acción estuvo relacionada con las indagaciones por la muerte de Eddie Alexis Cuzme, ocurrida la mañana de este mismo jueves 14 de agosto. Las autoridades investigan si los detenidos guardan relación directa con el ataque que terminó con su vida.

La avenida Metropolitana, donde ocurrió el tiroteo, es una de las vías de mayor circulación, por lo que el incidente generó alarma entre conductores y peatones. A pesar de la tensión inicial, la Policía confirmó que la situación fue controlada y que el tránsito en la zona se normalizó poco después del operativo.

El enfrentamiento armado en Montecristi concluyó con la detención de dos sospechosos, el hallazgo de un arma de fuego y el inicio de investigaciones para esclarecer su posible vinculación con el asesinato de Eddie Alexis Cuzme. Las autoridades ratificaron que continuarán con los operativos en la provincia de Manabí para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana. (12)

