Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Encuentro inesperado en las Islas Galápagos: El actor ecuatoriano Marcelo Varas se fotografía con Jack Black

El viaje de Marcelo Varas a Galápagos trae un encuentro inesperado con Jack Black. Entérate de todos los pormenores.
2 minutos de lectura
Encuentro inesperado en las Islas Galápagos: El actor ecuatoriano Marcelo Varas se fotografía con Jack Black
En sus vacaciones por el archipiélago el ecuatoriano se encontró con Jack Black.
Encuentro inesperado en las Islas Galápagos: El actor ecuatoriano Marcelo Varas se fotografía con Jack Black
En sus vacaciones por el archipiélago el ecuatoriano se encontró con Jack Black.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El actor y creador de contenido ecuatoriano, Marcelo Varas, vivió un momento único durante su viaje a las Islas Galápagos, donde coincidió con el famoso actor estadounidense Jack Black, protagonista de películas como Escuela de Rock, Jumanji y la reciente The Super Mario Bros. Movie.

El encuentro, que tuvo lugar en la isla Baltra, se dio de manera casual durante los primeros días de agosto. Aunque el Aeropuerto Ecológico de Baltra no precisó la fecha exacta de la visita de Black, las imágenes comenzaron a circular el 6 de agosto, despertando la emoción de los fanáticos tanto del actor de Hollywood como del talento ecuatoriano.

Un momento para guardar

Marcelo Varas, quien se encontraba también de visita en las islas, no dudó en aprovechar la oportunidad para tomarse una selfie y grabar un breve video junto al actor estadounidense, reconocido además por su participación en la próxima película de Minecraft.

Las fotografías fueron compartidas en la cuenta de Instagram de Varas, donde cuenta con más de 47.000 seguidores. Allí publica con frecuencia contenido humorístico junto a otros artistas ecuatorianos como Juan Carlos Román y “El Chino” Moreira.

En la instantánea, ambos aparecen sonrientes, mostrando la cercanía y simpatía que caracterizan a Jack Black en sus encuentros con fans alrededor del mundo.

Quién es Marcelo Varas

Además de ser actor, Marcelo Varas es director creativo, guionista y realizador audiovisual. Ha trabajado con importantes marcas en Ecuador y se ha posicionado en redes sociales por su estilo fresco y cercano al público.

Su trayectoria lo ha llevado a explorar diversos formatos, desde cortometrajes hasta sketches cómicos, consolidándose como una figura reconocida en el entretenimiento digital nacional.

Galápagos, destino de estrellas

Las Islas Galápagos, conocidas como “las islas encantadas”, no solo son Patrimonio Natural de la Humanidad, sino que también se han convertido en un punto de interés para celebridades internacionales. Artistas, científicos y personalidades del deporte visitan con frecuencia el archipiélago, atraídos por su biodiversidad y paisajes únicos.

La visita de Jack Black se suma a la lista de figuras públicas que han quedado maravilladas con la riqueza natural del Ecuador, llevando un pedazo de esta experiencia a sus seguidores en todo el mundo.

