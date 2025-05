Encuentran sin vida al influencer ecuatoriano Andrés Rescata en Colombia

El influencer y activista ecuatoriano Andrés Andrade, conocido como Andrés Rescata, fue encontrado sin vida el domingo 4 de mayo.

El hallazgo se registró en una zona deshabitada del distrito La Hormiga, municipio de Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, Colombia. Días atrás, al joven lo reportaron como desaparecido, según confirmaron fuentes oficiales.

¿Quién era Andrés Rescata y qué le sucedió?

Andrés Rescata era conocido por su labor humanitaria y sus proyectos comunitarios en sectores vulnerables del Ecuador. “Soy Andrés y mi sueño es ayudar a muchas personas ha salir del mundo de las adicciones”, se leía en su página de Facebook.

Tras su desaparición, familiares, amigos y seguidores iniciaron campañas digitales para intentar localizarlo, sin éxito.

Autoridades colombianas confirmaron el hallazgo del cuerpo, añadiendo que será trasladado a Ecuador para que la familia pueda realizar las respectivas honras fúnebres. No se han divulgado detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte, y se encuentra en desarrollo una investigación por parte de la Fiscalía local.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, cientos de mensajes expresaron consternación y duelo por la noticia. Usuarios destacaron la labor social del joven ecuatoriano, quien en los últimos años había promovido campañas solidarias, jornadas médicas y asistencia a comunidades empobrecidas en distintas provincias del país.

“Andrés Rescata era una luz para los que más necesitaban”, se lee en una de las publicaciones virales que acompañaron fotografías y videos de sus actividades comunitarias. El impacto de su trabajo se extendió también a zonas fronterizas de Colombia, donde coordinaba acciones humanitarias en colaboración con organizaciones civiles.

Investigación en curso

El traslado del cuerpo a territorio ecuatoriano será coordinado con autoridades consulares, mientras en Colombia se espera el resultado de los exámenes forenses. Hasta el momento, no se ha determinado si la muerte de Andrade está vinculada a un hecho violento o si existen indicios de criminalidad.

Según las autoridades del departamento de Putumayo, el caso lo remitieron a fiscales especializados en homicidios para una investigación detallada. El Consulado del Ecuador en Ipiales también se ha pronunciado, asegurando que brindará el apoyo necesario a los familiares de la víctima.

Andrés Rescata iba a ser padre

En noviembre pasado, Andrés anunció que estaba a la espera de un bebé junto a su pareja. Lo hizo a través de un post en redes sociales, donde se dijo muy emocionado.

«Hoy quiero compartir una noticia que me llena de orgullo y felicidad: voy a ser papá! No puedo describir lo emocionado que me siento por este nuevo capítulo que estamos por comenzar», expresó en ese momento.