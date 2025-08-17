COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Miss Ecuador 2025: Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país

Miss Ecuador 2025 ya tiene a su nueva representante, se trata de la hermosa Gisselle Rosales. La bella joven representó al cantón Machala, capital de la provincia de El oro. Llegó a la fase final junto a Alexandra Mina, la hermosa representante de Santo Domingo.
Miss Ecuador 2025 Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país. (Miss Ecuador)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este.

[email protected]

Gisselle Rosales, representante de Machala, provincia de El Oro, ganó el certamen Miss Ecuador 2025. La hermosa joven orense representará a Ecuador en el certamen Miss Internacional 2025. La máxima representante de la belleza ecuatoriana se disputó en la última fase del concurso con la hermosa representante de la Santo Domingo, Alexandra Mina.

Los presentadores oficiales del evento fueron Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade. El certamen de belleza Miss Ecuador 2025 se desarrolló desde las 19h30 de este sábado 16 de agosto, en el Malecón de Salinas, provincia de Santa Elena. Diecinueve candidatas se inscribieron para participar por la corona, diseñada por Jonathan Tello, hecha de oro blanco, plata y amatistas. La ganadora sucederá a Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, y representará a Ecuador en Miss International. El jurado también elegirá a las representantes para Miss Cosmo, Reina Hispanoamericana y Reinado Mundial del Café.

La gala, dirigida por María del Carmen de Aguayo, contó con el respaldo del Municipio de Salinas y su alcalde, Dennis Córdova. Se transmitió en vivo por Gamavisión y VitoTVO. Andrea Rubio, Miss International 2023, es una invitada especial en este certamen. El espectáculo musical incluyó a Mykel, Andreína Bravo, Alan Maldonado, Vanessa Anzuátegui, Nick Rodríguez y Las Damas de Oro.

Miss Ecuador 2025: Detalles de la producción

La producción general estuvo a cargo de Alfredo Che Vera, con Kabana Producciones en lo técnico. Moore Ecuador auditó el evento. José Luis Fernández diseñó los trajes de apertura, Edinson López los de baño y Dybrain los accesorios. Alberto Sánchez guio la pasarela, Jimmy Mendoza la coreografía y Marco Tapia la asesoría de imagen. Roxana García, periodista argentina radicada en EE.UU., fue una de las invitadas destacadas.

Miss Ecuador 2025 sorprendió con una velada de belleza, talento y cultura, marcando un nuevo capítulo en la historia de los certámenes nacionales. La combinación de música, moda y tradición fueron clave en esta gala inolvidable.

Miss Ecuador 2025

  • Gisselle Rosales (Machala): licenciada en Educación Inicial, Reina Nacional de la Minería.Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

