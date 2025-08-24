COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

En un solo día, seis vehículos son robados en Santo Domingo; tres recuperados por la Policía Nacional

Seis vehículos fueron robados en Santo Domingo en distintas horas del viernes; la Policía Nacional recuperó tres y detuvo a un sospechoso, tras operativos inmediatos.
En un solo día, seis vehículos son robados en Santo Domingo; tres recuperados por la Policía Nacional
La Policía Nacional recuperó tres automotores y detuvo a un sospechoso, mientras se investiga el móvil de los hurtos.
En un solo día, seis vehículos son robados en Santo Domingo; tres recuperados por la Policía Nacional
La Policía Nacional recuperó tres automotores y detuvo a un sospechoso, mientras se investiga el móvil de los hurtos.

Redacción

Redacción ED.

El viernes, delincuentes sustrajeron seis vehículos en Santo Domingo, en diferentes sectores, durante la madrugada, mañana y tarde. La Policía Nacional recuperó tres automotores y detuvo a un sospechoso, mientras se investiga el móvil de los hurtos.

Robos en distintos sectores de la ciudad

En la avenida de Los Colonos, a la altura del peaje Alluriquín, un hombre de 50 años denunció que tres sujetos desconocidos lo amedrentaron con armas de fuego alrededor de la 01h00. Dos delincuentes maniataron por dos horas a la víctima, que regresaba de Portoviejo-Charapotó, y le sustrajeron su vehículo tipo plataforma blanco 2019, además de 160 dólares, una tablet y un celular.

En la avenida Río Lelia y calle Aliasi, otro ciudadano denunció que su camioneta azul con cabina simple y carpa negra desapareció a las 07h30 mientras atendía a su hija recién nacida en una casa de salud. La víctima reportó la denuncia de inmediato al ECU-911.

En la cooperativa Río Verde, un hombre fue víctima de un robo a las 06h15. Cuatro personas, incluyendo una mujer, lo amenazaron con armas de fuego y le sustrajeron su vehículo, asegurándole que lo contactarían para negociar la devolución.

Operativos policiales y recuperación de vehículos

En la avenida del Cooperativismo y La Cadena, la Policía logró la aprehensión de Jarwin B. Z., de 22 años, tras el robo de una camioneta doble cabina en el Km 5 de la vía Quevedo. La acción policial se activó mediante el código 3, y el sospechoso fue detenido tras intentar huir. El vehículo fue confirmado por su propietario como el sustraído mientras desayunaba en un comedor cercano.

La Policía recuperó un vehículo adicional en el sector de Che Guevara. La víctima, de 33 años, indicó que dos motocicletas con cuatro individuos armados le robaron su automóvil mientras despachaba productos en Ucom 2. Los agentes localizaron el vehículo en la avenida Gran Colombia mediante dispositivos de rastreo.

Finalmente, en la cooperativa Los Unificados, sobre la avenida Imbabura, se recuperó otro automotor con reporte de robo desde mayo de este año, gracias a una operación policial coordinada.

Acciones preventivas

Las autoridades policiales mantienen patrullajes preventivos y estrategias de ubicación inmediata en puntos estratégicos de la ciudad. Los robos vehiculares se concentran en áreas con alta afluencia de personas, mientras que la Policía recomienda a los ciudadanos evitar estacionar en lugares solitarios y reportar cualquier actividad sospechosa al ECU-911.

Estos hechos subrayan la importancia de reforzar la seguridad ciudadana y el uso de tecnologías de rastreo para vehículos. La Policía continúa con investigaciones para identificar a los otros responsables y prevenir futuros delitos.

