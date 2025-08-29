Periodistas de Bélgica y Portugal confirman interés del Sporting CP por el ecuatoriano Nilson Angulo

El Sporting CP, negocia con el Anderlecht por Nilson Angulo. El club de Portugal busca al extremo ecuatoriano para reforzar su plantel antes del cierre del mercado de fichajes. La operación responde al fallido intento por Yeremay Hernández, buscando dinamismo en la banda izquierda.

Un nuevo león en la mira del Sporting

El mercado de fichajes europeo vive sus horas finales con frenesí. En Lisboa, el Sporting Clube de Portugal, conocido como los “Leões”, ha puesto sus ojos en Nilson Angulo .

Según el periodista italiano Rudy Galetti, especializado en traspasos, “Sporting CP ha preguntado al Anderlecht por Nilson Angulo tras no poder fichar a Yeremay del Deportivo”.

Angulo, nacido en Quinindé, Ecuador, ha captado la atención por su velocidad y desborde. Su perfil como extremo izquierdo, cortando con su pie diestro, lo convierte en un refuerzo ideal para la necesidad del club.

Sporting es uno de los grandes de Portugal

El club lisboeta, que compite en la Primeira Liga , ve en el joven una apuesta de presente y futuro. El interés no es nuevo. La prensa portuguesa, como Leonino.pt y A Bola , destaca que el Sporting aceleró las negociaciones tras vender a Viktor Gyökeres por 73 millones de euros ($77,4 millones) . Este flujo financiero permite al club asumir el costo de Angulo .

El brillo de Nilson Angulo en Bélgica En Bruselas, Nilson Angulo se ha consolidado como una pieza clave del Anderlecht. En la temporada 2025-26 , el ecuatoriano suma dos goles y tres asistencias en ocho partidos , destacando en duelos como la goleada ante Westerlo (5-2), donde anotó un golazo de larga distancia. “ Es un jugador clave en el sistema de Besnik Hasi”, señala Walfoot.be , medio belga que subraya su impacto en la Jupiler Pro League. Sin embargo, el Anderlecht enfrenta un dilema. Con su contrato expirando en junio de 2026 , el club belga podría verse forzado a venderlo para evitar una salida gratuita. La eliminación en la UEFA Conference League ante el AEK Atenas añade presión financiera, según la prensa local.