Periodistas de Bélgica y Portugal confirman interés del Sporting CP por el ecuatoriano Nilson Angulo

El Sporting CP acelera negociaciones por Nilson Angulo, talento ecuatoriano del Anderlecht, como refuerzo para su ataque antes del cierre del mercado.
El Sporting CP, negocia con el Anderlecht por Nilson Angulo. El club de Portugal busca al extremo ecuatoriano para reforzar su plantel antes del cierre del mercado de fichajes. La operación responde al fallido intento por Yeremay Hernández, buscando dinamismo en la banda izquierda.
Un nuevo león en la mira del Sporting
El mercado de fichajes europeo vive sus horas finales con frenesí. En Lisboa, el Sporting Clube de Portugal, conocido como los “Leões”, ha puesto sus ojos en Nilson Angulo.
Según el periodista italiano Rudy Galetti, especializado en traspasos, “Sporting CP ha preguntado al Anderlecht por Nilson Angulo tras no poder fichar a Yeremay del Deportivo”.
Angulo, nacido en Quinindé, Ecuador, ha captado la atención por su velocidad y desborde. Su perfil como extremo izquierdo, cortando con su pie diestro, lo convierte en un refuerzo ideal para la necesidad del club.
Sporting es uno de los grandes de Portugal
El club lisboeta, que compite en la Primeira Liga, ve en el joven una apuesta de presente y futuro. El interés no es nuevo. La prensa portuguesa, como Leonino.pt y A Bola, destaca que el Sporting aceleró las negociaciones tras vender a Viktor Gyökeres por 73 millones de euros ($77,4 millones). Este flujo financiero permite al club asumir el costo de Angulo.
El brillo de Nilson Angulo en Bélgica
En Bruselas, Nilson Angulo se ha consolidado como una pieza clave del Anderlecht. En la temporada 2025-26, el ecuatoriano suma dos goles y tres asistencias en ocho partidos, destacando en duelos como la goleada ante Westerlo (5-2), donde anotó un golazo de larga distancia. “
Es un jugador clave en el sistema de Besnik Hasi”, señala Walfoot.be, medio belga que subraya su impacto en la Jupiler Pro League. Sin embargo, el Anderlecht enfrenta un dilema. Con su contrato expirando en junio de 2026, el club belga podría verse forzado a venderlo para evitar una salida gratuita. La eliminación en la UEFA Conference League ante el AEK Atenas añade presión financiera, según la prensa local.
Un club con historia y ambición
El Sporting CP, fundado en 1906, es un coloso del fútbol portugués. Con 21 títulos de liga y una Recopa de Europa (1963-64), el club nunca ha descendido de la Primeira Liga. Su academia, cuna de cracks como Cristiano Ronaldo y Luís Figo, refuerza su prestigio.
Ahora, busca en Angulo un nuevo talento para mantener su competitividad en Europa. “El perfil del ecuatoriano es visto como un buen refuerzo como posible nuevo LD”, afirmó Galetti en su cuenta de X, destacando que el Sporting considera justa la valoración de 20 millones de euros ($21,2 millones).
Comparado con los 50 millones de euros ($53 millones) de la cláusula de Yeremay, Angulo representa una inversión razonable.
La prensa portuguesa, como Dominio da Bola, resalta la urgencia del traspaso. Con el mercado cerrando en horas, el Sporting evalúa otras opciones, como Giannis Konstantelias del PAOK, pero Angulo lidera la lista. Su proyección internacional, con participaciones en la selección ecuatoriana y un posible rol en el Mundial 2026, eleva su atractivo.
Competencia y presión por el cierre
Clubes como Liverpool, Sevilla y Sparta Praga han sondeado al ecuatoriano, según Walfoot.be. Esta competencia añade presión al Anderlecht, que debe decidir si retiene a su jugador revelación o capitaliza su valor de mercado.
Su carta está estimada en 2 millones de euros ($2,1 millones) por portales como Transfermarkt, aunque el club pide mucho más. En Portugal, los aficionados verdiblancos sueñan con verlo en el Estádio José Alvalade, con capacidad para 50.095 espectadores.
De concretarse la transacción, Angulo seguiría los pasos de Gonzalo Plata, otro ecuatoriano que jugó en el Sporting. Plata, fue fichado en 2019 por una cláusula de 60 millones de euros ($63,6 millones), pero luego fue vendido por menos tras problemas con el entrenador.
“El Sporting CP se ha acercado concretamente al talento ecuatoriano”, afirmó Galetti, subrayando que las negociaciones avanzan rápido. La prensa portuguesa coincide: el traspaso podría definirse porque es necesario reforzar ese sector del ataque.
Nilson Angulo es un talento en ascenso
Nilson Angulo, de 1,83 metros y apenas 22 años, combina velocidad, dribbling y aporte defensivo. Su estilo recuerda a extremos modernos, con cortes hacia adentro y desbordes vertiginosos. Aunque debe pulir su definición y pases largos, su impacto en Bélgica es innegable.
En la selección ecuatoriana, destacó en eliminatorias contra Brasil, mostrando su potencial global. El Sporting CP ve en él un proyecto a largo plazo. En las próximas horas, Lisboa y Bruselas estarán conectadas por un nombre: Nilson Angulo.
Si el traspaso se concreta, el ecuatoriano podría rugir como un nuevo león en la Primeira Liga, llevando su talento al escenario europeo.