En Ecuador hay 493 mil 94 personas con discapacidad, la mayoría tiene un grado moderado, según datos del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador reporta que 493 mil 94 personas presentan alguna discapacidad en el país, lo que representa cerca del 2.8% de la población total.

El análisis clasifica a estas personas con discapacidad según su grado de afectación, sexo, edad y provincia de residencia, lo que aporta información precisa para la formulación de políticas públicas en favor de ellas.

El 59.3% de las personas con discapacidad (aproximadamente 292 mil 328) tiene un grado moderado, mientras que el 25.7% (126 mil 744) presenta discapacidad leve y el 15% restante (73 mil 22) tiene un grado grave, según los datos oficiales con corte al 16 de junio del 2025.

La mayoría son adultos mayores

Por distribución por sexo, hay 252 mil 350 hombres (51.2%) y 240 mil 744 mujeres (48.8%) con discapacidad. La diferencia de género se hace más notoria en adultos mayores, donde las mujeres representan el 54% de este grupo, ligado a su mayor esperanza de vida.

En cuanto a edad, el 40.5% (199 mil 104) de personas con discapacidad son adultos mayores, el 38.1% (188 mil 469) son adultos en edad laboral y el 21.4% (105 mil 521) son niños y jóvenes.

Distribución por sexo y edad en personas con discapacidad

En los menores de 18 años, predominan los hombres con un 56% frente al 44% de mujeres. En la edad laboral, la distribución es casi igual, con 50.5% hombres y 49.5% mujeres. Este desglose por sexo y edad provee datos relevantes para atender las necesidades específicas de cada grupo.

La mayor concentración de personas con discapacidad está en Guayas, con 117 mil casos, lo que equivale al 23.7% del total nacional. Le sigue Pichincha con 87 mil personas (17.6%) y Manabí con 50 mil (10.1%). Otras provincias con cifras relevantes incluyen Azuay (30 mil, 6.1%), Los Ríos (24 mil, 4.9%), El Oro (20 mil, 4.0%) y Esmeraldas (17 mil, 3.4%). Las provincias restantes registran números menores, desde 15 mil personas en Loja y Chimborazo (3.0% cada una) hasta Galápagos con 1 mil personas (0.2%).

Guayas presenta la mayor cifra de personas con discapacidad

El grado moderado de discapacidad predomina en todas las provincias. En Guayas, aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad (alrededor de 70 mil) presenta dicha categoría, mientras que en Pichincha y Manabí el porcentaje es similar, cerca del 59%.

Las diferentes provincias enfrentan desafíos particulares en la atención a personas con discapacidad, con énfasis en servicios especializados para zonas urbanas y accesibilidad en áreas rurales. El informe del Ministerio de Salud Pública proporciona una base cuantitativa confiable para orientar políticas inclusivas y el diseño de planes de atención a personas con discapacidad en todo el territorio nacional.