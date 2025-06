Empate en Guayaquil: Ecuador sigue segundo en las Eliminatorias y aún espera para confirmar su presencia en el Mundial 2026

Ecuador no pasó del empate ante Brasil en el estadio Monumental de Guayaquil. La Tri y la Verdeamarela no se guardaron nada en un encuentro que comenzó con alto movimiento desde el minuto uno. A pesar del empate la Tri y la Verdeamarela no pierden su segunda y cuarta posición tras el triunfo 2-0 de Paraguay ante Uruguay.

Con este resultado, la Tricolor deberá ir a Perú a sellar su pase al Mundial 2026.

Primera parte pareja

Ecuador y Brasil comenzaron el partido sin especulaciones. Ambos combinados llegaron a jugársela en la cancha del Monumental. A los 4’ la Tri se anunció con Alan Minda quien encabezó un ataque por la banda izquierda, pero Marquinhos contuvo con un quite. A los 50’, nuevamente había acercamiento al arco brasileño, sin daño.

Los tricolores insistían por la banda izquierda con Minda y Nilson Angulo. Ambos atacantes tejieron una jugada para hacerle daño a los de Carlo Ancelotti, sin embargo, Angulo no pudo pasar nuevamente a Marquinhos y Vanderson.

Los de SebastiánBeccacece seguían insistiendo por la banda izquierda por las concesiones que daba la zaga verdeamarela aunque sin mayor fortuna. Luego de eso comenzó la Tri a insistir por la mitad y la derecha, tanto con Pedro Vite, John Yeaboah y Angulo. Alex Sandro y Gerson, más aplomados que sus compañeros por izquierda, mantenían mejor la seguridad en el arco de Alisson Becker.

Pasado el primer cuarto de hora de juego era el turno de Brasil. A los 18’ Vinícius Júnior era quien inquietaba con un desborde que Piero Hincapié pudo tapar. Luego, a los 20’, nuevamente el mismo Vinícius insistía en penetrar el área ecuatoriana.

Mayor posesión Tricolor

La presión brasileña era tal que en una salida tricolor provocó el error de Pervis Estupiñán y Estevao pescaba la pelota para tomar mal a la zaga. Hincpaié pudo ayudar a recuperar la pelota y el arquero Gonzalo Valle apagaba el incendio tras un remate de Richarlison.

A los 25’ Ecuador recuperaba la posesión luego de diez minutos complicados para la Tri. Así, Yeboah recibió un balón de Vite para sacar un remate que Alisson pudo atajar.

A los 26’ la Tri ganó un tiro libre. Estupiñán lanzó un centro que Alisson no pudo pescar tras salir en falso y que Willian Pacho no pudo cerrar. Eran minutos de Ecuador y a los 28’ insistían Joel Ordóñez y Minda aunque sin completar la arremetida.

Luego, a los 29’ Estevao se despegó de la marca de Pervis y propició un ataque que luego fue frustrado por Hincapié y Valle pescando la pelota. Seguía asfixiando la verdemarela con Estevao y Bruno Guimaraes, quienes a los 32 protagonizaron una contra que luego encabezó Vinícius y nuevamente frenado, pero esta vez por Moisés Caicedo.

Ecuador se sentía acorralado y se movieron las fichas en el campo de juego con el cambio de perfil entre Minda y Angulo, el primero a la derecha y el segundo a la izquierda. Luego de eso, Nilson intentó un desborde gracias al perfil cambiado, penetrando el área brasileña, pero sin fortuna tras no habilitar a Yeboah, quien esperaba para rematar.

Las cosas se fueron tablas al camerino, tras 45 minutos de alto esfuerzo físico.

Segunda parte casi toda de Ecuador