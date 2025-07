Emma Watson: por qué priorizó su voz creativa y su formación en Oxford sobre Hollywood

A sus 35 años, Emma Watson decidió alejarse de Hollywood tras el éxito de Mujercitas (2019), donde interpretó a Meg March. En una entrevista para el Financial Times, reconoció que no estaba satisfecha. “Para ser honesta, no estaba muy contenta, creo que me sentía un poco enjaulada”.

Según reveló después a la edición británica de Vogue, el tiempo fuera de las cámaras le permitió construir una voz creativa más propia y ganar autonomía. “Tengo la sensación de poseer mi propia voz y espacio creativo, algo que antes no tenía”, explicó, dejando claro que el deseo de tener un papel más activo detrás de las cámaras fue clave en su decisión.

Desde 2019, Watson no ha vuelto a participar en nuevas producciones cinematográficas, enfocándose en proyectos personales y profesionales más alineados con su visión.

Emma Watson y su trayectoria académica

El compromiso con la educación ha sido constante en la vida de Emma Watson. Tras el fenómeno mundial de Harry Potter, estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, combinando sus clases con rodajes de películas como Mi semana con Marilyn, Las ventajas de ser invisible y Noé.

En 2023, según Vanity Fair, inició un máster en escritura creativa en la Universidad de Oxford, experiencia que marcó tanto su vida que, según Daily Mail, en 2024 comenzó un doctorado en la misma institución. A pesar de su popularidad, Watson mantiene un perfil discreto en el campus, aunque ha sido vista participando en actividades típicas como el remo.

Moda ética y sostenibilidad

Más allá del cine y los estudios, Emma Watson ha defendido desde su adolescencia una moda más responsable. En 2009 colaboró como asesora creativa con People Tree, marca de comercio justo. En 2020 dio un paso más importante: se unió a la junta directiva de Kering, gigante del lujo que agrupa a marcas como Gucci o Balenciaga. Allí donde presidió el comité de sostenibilidad, convirtiéndose en la integrante más joven de la directiva.

Aunque renunció en 2023 para centrarse en su formación académica, su influencia continúa. En 2022 debutó como directora con un cortometraje para Prada Beauty. Y en 2024, fue imagen de la colección Re-Nylon de Prada, elaborada con nailon reciclado.

Independencia personal y su filosofía self-partnered

En el terreno personal, Watson siempre ha mantenido una actitud reservada, compartiendo poca información en redes sociales. El Daily Mail reportó que fue vista en Oxford con un compañero de estudios. Sin embargo, su última relación pública fue con Brandon Green, hijo del empresario Philip Green, que habría terminado en 2023.

Watson ha defendido públicamente la importancia de la independencia emocional, popularizando el término self-partnered, con el que reivindica la satisfacción y plenitud sin necesidad de tener pareja.

¿Regresará Emma Watson al cine?

Aunque su prioridad actual son los estudios y proyectos creativos propios, Watson no descarta volver a la actuación. En palabras recogidas por Vanity Fair, declaró que solo volvería en producciones donde pueda tener un rol más creativo como directora, guionista o productora.

Su presencia en el Festival de Cannes en mayo de 2024 –la primera desde 2013– alimentó rumores sobre un posible regreso. Además, Oxford Mail señaló que figura entre las candidatas para un futuro papel en la saga de James Bond, aunque por ahora su participación no está confirmada.

Más allá de Hollywood

Mientras la expectativa por su posible regreso a la gran pantalla se mantiene, Emma Watson sigue demostrando que su carrera no se define solo por los focos de la industria cinematográfica. Con su formación en Oxford, su compromiso con la moda sostenible y su defensa de la autonomía femenina, construye un perfil más completo y diverso, lejos de los márgenes tradicionales de Hollywood.

En este nuevo capítulo de su vida, Watson combina su pasión por contar historias, el activismo ambiental y la formación académica. Consolidándose así como un referente de coherencia, independencia y creatividad para una generación que busca algo más que la fama.