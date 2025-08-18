Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Emma Stone sorprendió con una confesión sobre los costos que tuvo para ella la promoción internacional de El sorprendente Hombre Araña. En declaraciones citadas por Variety, la actriz contó que el frenesí de compromisos la dejó al límite: “Recuerdo que fueron 9 países en 2 semanas. Funcionas en un estado de desfase horario que nunca habías experimentado. Me sentí realmente psicótica todo el tiempo. Estaba medio muerta”, relató.

Aunque la experiencia fue intensa, Stone aclaró que, más allá del cansancio, guarda recuerdos entrañables del rodaje y del equipo con el que compartió aquella etapa.

Un vestido amarillo que marcó un recuerdo

En una entrevista en video con Vogue, Stone repasó algunos de sus momentos más memorables en alfombras rojas, entre ellos el vestido amarillo que utilizó en la premiere londinense de El sorprendente Hombre Araña 2 en 2014. Ese recuerdo la llevó a reflexionar sobre lo especial que fue su paso por la saga: “Me encantó hacer Spider-Man. Amé a todos con quienes trabajé. Allí conocí a Andrew Garfield, a Sally Field. Marc Webb fue maravilloso. Fue una etapa muy especial en mi vida”, afirmó.

El reinicio de Spider-Man en el cine

La saga de El sorprendente Hombre Araña, protagonizada por Andrew Garfield como Peter Parker y Emma Stone como Gwen Stacy, significó un reinicio del personaje tras la trilogía original de Sam Raimi y Tobey Maguire.

La primera entrega llegó en 2012 y la secuela, en 2014, recibió críticas mixtas. Finalmente, Sony llegó a un acuerdo con Marvel Studios para integrar al nuevo Spider-Man, interpretado por Tom Holland, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Gwen Stacy y una historia marcada por la emoción

El romance entre Peter Parker y Gwen Stacy fue el eje central de las dos películas, con una química que traspasó la pantalla debido a que Garfield y Stone mantenían una relación sentimental fuera del set.

Esta conexión ayudó a elevar la carga dramática de la historia, lo que muchos críticos consideran el mayor valor de la saga, pese a no ser la más aclamada dentro del género de superhéroes.

Andrew Garfield y el futuro del superhéroe

El regreso de Andrew Garfield en Spider-Man: Sin camino a casa (2021) fue un hito inesperado que emocionó a millones de fanáticos y reavivó la conversación sobre su etapa en el papel. La película recaudó 1.900 millones de dólares a nivel mundial, según Variety.

Garfield no ha cerrado la puerta a volver, pero pone condiciones claras: quiere una propuesta “única, extraña y emocionante”, similar a la libertad creativa de las cintas animadas de Spider-Verse.

Una huella imborrable para Emma

Tanto Emma Stone como Andrew Garfield han reconocido que, a pesar de la presión y del cansancio que trajo la franquicia, su paso por la saga arácnida les dejó una huella positiva. Para ambos, lo más valioso fue la conexión humana con el equipo y con los millones de fanáticos que siguen viendo a El sorprendente Hombre Araña como una etapa especial dentro del universo Marvel.