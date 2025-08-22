Emily en París: Temporada 5 se estrena en diciembre con nueva locación

La temporada 5 de Emily en París, la exitosa serie de Netflix, llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2025, con una nueva locación en Italia que promete un giro fresco a las aventuras románticas y profesionales de Emily Cooper. La producción, creada por Darren Star, continúa atrayendo a millones de espectadores con su mezcla de glamour, romance y comedia ligera.

Fecha de estreno

Netflix confirmó que la quinta temporada de Emily en París debutará globalmente el 18 de diciembre de 2025, manteniendo su lugar como una de las series más populares de la plataforma. La nueva entrega trasladará parte de su narrativa a Italia, alejándose parcialmente de los icónicos escenarios parisinos que han definido la serie desde su estreno en 2020. Este cambio de locación introduce un nuevo contexto cultural, con locaciones que resaltan el encanto de Italia, según adelantó la plataforma en un comunicado oficial.

La serie, protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, ha sido un fenómeno global, combinando moda, romance y dilemas laborales en un formato accesible. La temporada 4, estrenada en 2024, dejó a los espectadores con expectativas altas tras un final que abrió nuevas tramas amorosas y profesionales. Netflix ha indicado que la temporada 5 explorará estas líneas argumentales, integrando la nueva locación italiana como un elemento clave para el desarrollo de los personajes.

Un giro italiano para Emily

La decisión de incluir Italia como escenario principal responde al interés de los creadores por renovar la narrativa sin perder la esencia de la serie. Aunque París seguirá presente, los episodios destacarán ciudades italianas emblemáticas, cuyas locaciones aún no han sido detalladas por Netflix. Esta transición busca mantener el atractivo visual que ha caracterizado a la serie, con paisajes que complementen las historias de amor y los conflictos laborales de Emily.

Fuentes cercanas a la producción han señalado que la temporada 5 mantendrá el reparto principal, incluyendo a Lily Collins, Lucas Bravo (Gabriel) y Ashley Park (Mindy). Además, se espera la incorporación de nuevos personajes que enriquecerán las tramas en el contexto italiano. Netflix no ha revelado detalles específicos sobre la trama. Sin embargo, ha asegurado que los episodios seguirán explorando temas de amor, amistad y ambición profesional, manteniendo el tono ligero y aspiracional que ha conquistado a la audiencia.

Éxito continuo de la serie

Desde su debut en 2020, Emily en París ha generado un impacto significativo en la cultura popular, impulsando tendencias en moda y turismo. La serie ha sido nominada a premios como los Emmy y los Globos de Oro, consolidándose como un referente del entretenimiento contemporáneo. La producción ha enfrentado críticas por su representación estereotipada de la cultura francesa, pero su popularidad no ha disminuido.

A medida que se acerca la fecha de estreno, Netflix ha intensificado la promoción de la temporada 5. La franquicia ha compartido avances en redes sociales que destacan los nuevos escenarios italianos. Los fans esperan que la serie mantenga su fórmula exitosa mientras introduce elementos frescos que renueven el interés.