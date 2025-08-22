COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Emily en París: Temporada 5 se estrena en diciembre con nueva locación

La serie, protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, ha sido un fenómeno global, combinando moda, romance y dilemas laborales en un formato accesible.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Emily en París, cambiará de escenarios en nueva temporada. Fotografía : Instagram @emilyinparis
Emily en París, cambiará de escenarios en nueva temporada. Fotografía : Instagram @emilyinparis
Emily en París, cambiará de escenarios en nueva temporada. Fotografía : Instagram @emilyinparis
Emily en París, cambiará de escenarios en nueva temporada. Fotografía : Instagram @emilyinparis

Kathya Mero

Redacción ED.

La temporada 5 de Emily en París, la exitosa serie de Netflix, llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2025, con una nueva locación en Italia que promete un giro fresco a las aventuras románticas y profesionales de Emily Cooper. La producción, creada por Darren Star, continúa atrayendo a millones de espectadores con su mezcla de glamour, romance y comedia ligera.

Fecha de estreno

Netflix confirmó que la quinta temporada de Emily en París debutará globalmente el 18 de diciembre de 2025, manteniendo su lugar como una de las series más populares de la plataforma. La nueva entrega trasladará parte de su narrativa a Italia, alejándose parcialmente de los icónicos escenarios parisinos que han definido la serie desde su estreno en 2020. Este cambio de locación introduce un nuevo contexto cultural, con locaciones que resaltan el encanto de Italia, según adelantó la plataforma en un comunicado oficial.

La serie, protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, ha sido un fenómeno global, combinando moda, romance y dilemas laborales en un formato accesible. La temporada 4, estrenada en 2024, dejó a los espectadores con expectativas altas tras un final que abrió nuevas tramas amorosas y profesionales. Netflix ha indicado que la temporada 5 explorará estas líneas argumentales, integrando la nueva locación italiana como un elemento clave para el desarrollo de los personajes.

Un giro italiano para Emily

La decisión de incluir Italia como escenario principal responde al interés de los creadores por renovar la narrativa sin perder la esencia de la serie. Aunque París seguirá presente, los episodios destacarán ciudades italianas emblemáticas, cuyas locaciones aún no han sido detalladas por Netflix. Esta transición busca mantener el atractivo visual que ha caracterizado a la serie, con paisajes que complementen las historias de amor y los conflictos laborales de Emily.

Fuentes cercanas a la producción han señalado que la temporada 5 mantendrá el reparto principal, incluyendo a Lily Collins, Lucas Bravo (Gabriel) y Ashley Park (Mindy). Además, se espera la incorporación de nuevos personajes que enriquecerán las tramas en el contexto italiano. Netflix no ha revelado detalles específicos sobre la trama. Sin embargo, ha asegurado que los episodios seguirán explorando temas de amor, amistad y ambición profesional, manteniendo el tono ligero y aspiracional que ha conquistado a la audiencia.

Éxito continuo de la serie

Desde su debut en 2020, Emily en París ha generado un impacto significativo en la cultura popular, impulsando tendencias en moda y turismo. La serie ha sido nominada a premios como los Emmy y los Globos de Oro, consolidándose como un referente del entretenimiento contemporáneo.  La producción ha enfrentado críticas por su representación estereotipada de la cultura francesa, pero su popularidad no ha disminuido.

A medida que se acerca la fecha de estreno, Netflix ha intensificado la promoción de la temporada 5. La franquicia ha compartido avances en redes sociales que destacan los nuevos escenarios italianos. Los fans esperan que la serie mantenga su fórmula exitosa mientras introduce elementos frescos que renueven el interés.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: San Lorenzo tendrá nueva sede para proteger la naturaleza y atraer turistas

Fusil, municiones y camioneta blindada: lo que halló la Policía en Santo Domingo y dejó cuatro detenidos

Confirman la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

Emily en París: Temporada 5 se estrena en diciembre con nueva locación

¡Dos crimenes en Leonidas Plaza! Sicarios atacan en plena luz del día

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: San Lorenzo tendrá nueva sede para proteger la naturaleza y atraer turistas

Fusil, municiones y camioneta blindada: lo que halló la Policía en Santo Domingo y dejó cuatro detenidos

Confirman la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

Emily en París: Temporada 5 se estrena en diciembre con nueva locación

¡Dos crimenes en Leonidas Plaza! Sicarios atacan en plena luz del día

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: San Lorenzo tendrá nueva sede para proteger la naturaleza y atraer turistas

Fusil, municiones y camioneta blindada: lo que halló la Policía en Santo Domingo y dejó cuatro detenidos

Confirman la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

¡Dos crimenes en Leonidas Plaza! Sicarios atacan en plena luz del día

Lo que se sabe del ataque armado registrado la tarde de este viernes en Manta que dejó una víctima mortal y varios heridos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO