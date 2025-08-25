Emilio Pinargote supera cirugía y agradece apoyo del público tras accidente

El presentador ecuatoriano Emilio Pinargote atraviesa un delicado proceso de recuperación tras sufrir un accidente el pasado 19 de agosto que resultó en una luxofractura en el tobillo derecho. La lesión, que combina una fractura ósea con la dislocación de la articulación, requirió una intervención quirúrgica realizada con éxito el 23 de agosto. Pinargote, conocido por su trayectoria en televisión y animación de eventos, deberá guardar reposo absoluto durante un mes y medio para garantizar una recuperación sin complicaciones.

El accidente, ocurrido hace una semana, obligó al comunicador a suspender sus actividades profesionales, incluyendo eventos programados. Según información compartida por el propio Pinargote en sus redes sociales, la cirugía se retrasó unos días debido a una inflamación severa en la zona afectada. “El martes tuve un accidente que me cambió todos mis planes. Sufrí una luxofractura de tobillo que me llevó a una operación no prevista”, expresó el presentador en Instagram.

Una recuperación que exige paciencia

Tras la operación, Pinargote confirmó que el procedimiento fue exitoso y ya se encuentra en su hogar. “Gracias a Dios salí bien de mi operación y ya estoy en casa, muy feliz de saber que tengo amigos que han estado pendientes de mí”, señaló. El comunicador también agradeció el apoyo de su familia, a quienes evitó informar inicialmente para no preocuparlos. Este mensaje generó una ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores y figuras de la farándula le enviaron mensajes de aliento.

La luxofractura, considerada una lesión de alto impacto, requiere cuidados estrictos. Los médicos han indicado que el reposo absoluto es crucial para evitar complicaciones y promover la correcta unión de los huesos y la articulación. Este diagnóstico implica un desafío físico y emocional para Pinargote, quien ha destacado la importancia de la disciplina durante esta etapa.

Apoyo del público

Pinargote, reconocido por su carisma y cercanía con el público, ha recibido numerosas muestras de cariño. En un reciente mensaje en Instagram, expresó: “Saben, en estos momentos uno ve quién realmente está contigo. Sus oraciones me tienen mucho mejor”. A pesar de la pausa obligada en su carrera, el presentador ya tiene contratos confirmados para noviembre, incluyendo un evento en Esmeraldas.

El comunicador, que dejó la televisión para dedicarse a la animación de eventos, enfrenta este revés con una actitud positiva. Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente; la atención se centra en la recuperación de Pinargote.

¿Qué son las luxofracturas?

Las luxofracturas son lesiones poco comunes pero graves, según datos médicos, y su recuperación puede extenderse entre seis semanas y varios meses, dependiendo del cuidado y la respuesta del paciente. En el ámbito de la farándula ecuatoriana, Pinargote es una figura conocida por su versatilidad, y esta situación ha movilizado a sus seguidores, quienes siguen de cerca su progreso a través de las redes sociales.