COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Emilio Pinargote supera cirugía y agradece apoyo del público tras accidente

El accidente, obligó al comunicador a suspender sus actividades profesionales, incluyendo eventos programados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Emilio Pinoargote durante su recuperación
Emilio Pinoargote durante su recuperación

Kathya Mero

Redacción ED.

El presentador ecuatoriano Emilio Pinargote atraviesa un delicado proceso de recuperación tras sufrir un accidente el pasado 19 de agosto que resultó en una luxofractura en el tobillo derecho. La lesión, que combina una fractura ósea con la dislocación de la articulación, requirió una intervención quirúrgica realizada con éxito el 23 de agosto. Pinargote, conocido por su trayectoria en televisión y animación de eventos, deberá guardar reposo absoluto durante un mes y medio para garantizar una recuperación sin complicaciones.

El accidente, ocurrido hace una semana, obligó al comunicador a suspender sus actividades profesionales, incluyendo eventos programados. Según información compartida por el propio Pinargote en sus redes sociales, la cirugía se retrasó unos días debido a una inflamación severa en la zona afectada. “El martes tuve un accidente que me cambió todos mis planes. Sufrí una luxofractura de tobillo que me llevó a una operación no prevista”, expresó el presentador en Instagram. 

Una recuperación que exige paciencia

Tras la operación, Pinargote confirmó que el procedimiento fue exitoso y ya se encuentra en su hogar. “Gracias a Dios salí bien de mi operación y ya estoy en casa, muy feliz de saber que tengo amigos que han estado pendientes de mí”, señaló. El comunicador también agradeció el apoyo de su familia, a quienes evitó informar inicialmente para no preocuparlos. Este mensaje generó una ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores y figuras de la farándula le enviaron mensajes de aliento.

La luxofractura, considerada una lesión de alto impacto, requiere cuidados estrictos. Los médicos han indicado que el reposo absoluto es crucial para evitar complicaciones y promover la correcta unión de los huesos y la articulación. Este diagnóstico implica un desafío físico y emocional para Pinargote, quien ha destacado la importancia de la disciplina durante esta etapa.

Apoyo del público

Pinargote, reconocido por su carisma y cercanía con el público, ha recibido numerosas muestras de cariño. En un reciente mensaje en Instagram, expresó: “Saben, en estos momentos uno ve quién realmente está contigo. Sus oraciones me tienen mucho mejor”. A pesar de la pausa obligada en su carrera, el presentador ya tiene contratos confirmados para noviembre, incluyendo un evento en Esmeraldas. 

El comunicador, que dejó la televisión para dedicarse a la animación de eventos, enfrenta este revés con una actitud positiva. Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente; la atención se centra en la recuperación de Pinargote. 

¿Qué son las luxofracturas?

Las luxofracturas son lesiones poco comunes pero graves, según datos médicos, y su recuperación puede extenderse entre seis semanas y varios meses, dependiendo del cuidado y la respuesta del paciente. En el ámbito de la farándula ecuatoriana, Pinargote es una figura conocida por su versatilidad, y esta situación ha movilizado a sus seguidores, quienes siguen de cerca su progreso a través de las redes sociales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO