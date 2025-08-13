COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Emilia Dides y Sammis Reyes esperan su primer bebé: un capítulo lleno de amor y esperanza

Emilia y Sammis se preparan para la llegada de su bebé. Conoce los detalles de su hermoso anuncio en las vacaciones.
La modelo chilena Emilia Dides, reconocida por haber ganado Miss Universe Chile 2024, y el basquetbolista Sammis Reyes sorprendieron a sus seguidores con un anuncio que ha llenado de alegría y emoción a sus fanáticos: están esperando a su primer hijo.

El anuncio oficial llegó durante unas vacaciones soñadas en los Emiratos Árabes Unidos, donde la pareja disfrutó de paisajes emblemáticos y experiencias únicas. Desde la imponente mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi, con su arquitectura majestuosa, hasta las infinitas dunas doradas del desierto, Emilia y Sammis compartieron no solo imágenes, sino también un gesto lleno de ternura y significado.

En un video que rápidamente se viralizó, Sammis aparece tomándole la mano a Emilia, arrodillándose para besar su vientre, un momento que simboliza la ilusión y el amor con el que esperan a su bebé. El mensaje que acompañó la publicación fue claro y emotivo: “El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”. Esta muestra de cariño no solo reveló la noticia, sino que también transmitió la fuerte unión y complicidad que tienen como pareja.

 

Emilia y Sammis tienen el respaldo y cariño del mundo del espectáculo

El anuncio fue recibido con entusiasmo en redes sociales y rápidamente se llenó de mensajes de felicitación de seguidores y personalidades del espectáculo. Entre las primeras en expresar su alegría estuvo Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024. Les envió sus mejores deseos y destacó la importancia de compartir momentos tan especiales con sus fans.

La pareja, que ha ganado reconocimiento tanto por su talento como por su carisma, ahora inicia una nueva etapa que será seguida con atención por quienes los apoyan desde hace tiempo. Este embarazo, que representa un giro significativo en sus vidas, también refleja su capacidad para mantener una relación sólida y abierta, llena de amor y proyectos en común.

Una nueva etapa que inspira a sus seguidores

El embarazo de Emilia y Sammis abre la puerta a una historia que promete estar llena de aprendizajes y emociones. Los fanáticos ya están atentos a cada detalle, emocionados por acompañar a la pareja en esta nueva aventura. Además, el anuncio refuerza la imagen de ambos como figuras públicas que no solo comparten sus éxitos profesionales, sino también sus momentos personales más importantes.

Con este paso, Emilia y Sammis no solo consolidan su relación, sino que también muestran una faceta más humana y cercana, capaz de inspirar a quienes los admiran. La noticia llega en un momento donde la pareja sigue creciendo en popularidad y proyecta un futuro lleno de nuevos sueños y metas.

