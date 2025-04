Emelec se prepara con bajas y regresos clave para enfrentar a Libertad por la fecha 8 de la LigaPro

Emelec afrontará un duelo clave este viernes 11 de abril del 2025 ante Libertad, en el estadio George Capwell. El compromiso, será a las 19h00 y encuentra a un conjunto eléctrico con una mezcla de noticias positivas y negativas.

La mala noticia para los azules es la grave lesión de Ronny Borja, mediocampista de contención, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados y una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda.

El jugador será operado en los próximos días y no volvería a jugar en lo que resta de la temporada. Otra baja es la de Tommy Chamba, quien aún no se encuentra al 100% desde el punto de vista físico y tampoco estará disponible para este compromiso. Cabe destacar que Borja ha sido titular habitual, a diferencia de Chamba, siendo una baja sensible para Emelec

El reemplazo de Borja

Ante la ausencia de Borja, el técnico Jorge Célico de Emelec, deberá decidir entre Roberto Garcés y Cristhian Valencia para ocupar el puesto de volante central. Garcés cuenta con mayor rodaje esta temporada, sumando 270 minutos en cuatro encuentros, mientras que Valencia ha disputado 180 minutos en cinco presentaciones.

No todo son malas noticias para el Emelec. Tres piezas importantes regresan al equipo: Joao Quiñónez, quien cumplió su sanción por expulsión; y Juan Pablo Ruiz y Elkin Muñoz, quienes superaron molestias musculares. Los tres volverían al once inicial, lo que permite a Emelec recuperar parte de su estructura ideal.

Por ello, Célico habría practica con la siguiente alineación para este compromiso ante Libertad: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Joao Quiñónez, Jackson Rodríguez; Juan Pablo Ruiz, Marcelo Meli, Roberto Garcés o Cristhian Valencia; Maicon Solís, Elkin Muñoz y Facundo Castelli.

El momento de Libertad

Por su parte, Libertad, dirigido por Juan Carlos León, llega tras caer 1-3 ante El Nacional. Actualmente ocupa el sexto lugar con 11 puntos y busca acercarse al liderato del torneo.

El equipo no contará con el defensa Jimmy Denilson Bolaños, quien recibió la tarjeta roja ante el Manta FC y aún le resta cumplir con un partido más de suspensión. Los dirigidos por León saben que con una victoria llegarían al tercer lugar, pues sumarían 14 puntos.

El entrenador realizaría algunas variantes y alinearía con: Eduardo Bores; Wagner Bardales, Ronny Biojó, Carlos Gruezo y Orlin Quiñónez; Jean Montaño, Iván Zambrano, Wilter Ayoví y Carlos Arboleda; Eber Caicedo y Ángel Quiñónez.

Los azules buscará revancha ante Libertad, que le ganó 2-1 el 30 de noviembre pasado en Loja. El último choque entre ambos en el Capwell terminó 0-0 el 1 de junio del 2024.