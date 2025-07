Emelec derrota a Mushuc Runa y sale de las posiciones de descenso

Guayaquil fue testigo de un triunfo de Emelec. El Club Sport Emelec derrotó 1-0 a Mushuc Runa por la fecha 21 de la LigaPro Serie A, este domingo 20 de julio en el estadio George Capwell. Un gol de Luis Castillo en el primer tiempo marcó la diferencia en un partido donde los eléctricos mostraron solidez defensiva y aprovecharon su localía para sumar tres puntos que los alejan del cuadrangular del descenso.

Detalles del encuentro

El encuentro comenzó a las 15:30 en el Capwell. Emelec, dirigido por Cristian Nasuti, llegaba con la presión de mejorar su posición tras ubicarse en el 14º puesto con 22 puntos. Enfrente, Mushuc Runa, penúltimo con 17 puntos, buscaba un resultado que lo sacara del fondo de la tabla.

Desde el inicio, los eléctricos tomaron el control. Pedro Ortiz, capitán y arquero, se mantuvo firme, mientras Luis Caicedo y Diogo Bagüí neutralizaron los ataques del Ponchito. Al minuto 30 del primer tiempo, Luis Castillo conectó un remate de zurda que venció al arquero Wilman Pabón, desatando la alegría en las gradas. El gol resultó de la presión de Emelec, con aportes de Christian Cueva y Facundo Castelli.

El segundo tiempo fue más disputado

Mushuc Runa, bajo la dirección de Ever Almeida, intentó reaccionar con ingresos como Joaquín Vergés y Stiven Tapiero, pero no logró generar peligro. Los córners a favor del Ponchito no se tradujeron en oportunidades claras, y Pedro Ortiz respondió en cada intento. Emelec mantuvo el control, aunque las faltas frenaron el ritmo. Las tarjetas amarillas se repartieron: Luis Caicedo y Sergio Quintero por los locales, y Dennys Quintero, Jhonnier Chalá, y Kevin Peralta por los visitantes.

Nasuti realizó cambios con José Angulo, Alfonso Barco, y Juan Pablo Ruiz Gómez para asegurar el resultado. Pese a buscar un segundo gol, la falta de precisión evitó ampliar el marcador. La defensa eléctrica se mantuvo sólida, y el pitazo final desató la celebración de los hinchas que llenaron el Capwell.

Emelec sale de la zona de peligro

Con este triunfo, Emelec suma 25 puntos y asciende al décimo puesto de la LigaPro, dejando la zona de descenso. “Este resultado nos da confianza para seguir adelante”, expresó Maicon Solís, jugador eléctrico, tras el partido.

Mushuc Runa, en cambio, sigue en el penúltimo lugar con 17 puntos y una racha de 10 partidos sin ganar. La falta de profundidad en ataque, con un promedio de 1.2 goles por partido, los dejó sin opciones en el Capwell, manteniéndolos en riesgo de pelear la permanencia en el cuadrangular del descenso.

Emelec enfrentará ahora al Manta FC en el estadio Jocay, buscando consolidar su recuperación. Mushuc Runa tendrá otro duelo clave por la permanencia. En Guayaquil, el 20 de julio marcó un paso firme para el Bombillo, que recupera terreno en la tabla.